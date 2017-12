São Paulo – O conselho fiscal da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos aprovou aumento de capital de R$ 850 milhões, mediante a emissão de 1,1 bilhão de ações ordinárias.

A Infraero, que detém 49% da concessionária, terá de arcar com R$ 417 milhões. O Grupar – composto por 80% pela Invepar e 20% da sul-africana Airports Company – vai subscrever R$ 433,4 milhões em ações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.