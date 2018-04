Advent negocia compra do Walmart e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Advent negocia compra do Walmart Brasil. Segundo o jornal Valor Econômico, as discussões entre as partes avançaram nas últimas semanas e a Advent deve adquirir 80% do Walmart.

Contra Temer, Renan quer lançar outro nome do MDB ao Planalto. Colunista do jornal O Estado de S.Paulo revelou que um grupo de senadores emedebistas articula o lançamento de um nome alternativo do partido à Presidência da República.

Temer lavou propina em imóveis da família, sugere investigação da PF. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a primeira fase da apuração pelo órgão levanta suspeita sobre propriedades de familiares do presidente da República.

Investimento público cai para 1,17% do PIB e atinge o menor nível em 50 anos. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, os investimentos no ano passado não foram suficientes sequer para garantir a manutenção da estrutura que já existe.

Eleição de novo conselho inicia reforma da BRF. Foi eleito ontem o novo conselho de administração da BRF, com Pedro Parente à frente do colegiado, segundo o jornal Valor Econômico.

Bradesco entra na ‘guerra das maquininhas’. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo mostra que o banco chega com atraso no mercado de terminais para cartões, mas espera vender 100 mil máquinas até o fim do ano.

Odebrecht negocia com Banco do Brasil após não pagar bônus de R$ 500 milhões. Colunista do jornal Folha de S.Paulo diz que a instituição era o principal gargalo para os empréstimos que a empreiteira negocia no mercado.

‘Quero um vice da produção, ligado ao Sudeste do País’, afirma Ciro Gomes. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, pré-candidato do PDT afirma que convidou o empresário Josué Gomes para compor sua chapa: ‘Se quiser, é dele’.

PF entregará delação de Palocci a Moro. De acordo com o jornal Valor Econômico, acordo de ex-ministro mira governos Lula e Dilma e medidas legislativas.

Política e mundo

Operações da PF contra fraudes no INSS prendem sete pessoas. Até agora, a força tarefa identificou 140 benefícios fraudulentos, com prejuízo estimado de R$ 32 milhões para a Previdência.

PF pede ao STF mais 60 dias de prazo em inquérito que envolve Temer. Temer é investigado nesse inquérito sob suspeita de ter recebido propina para editar um decreto que beneficiou a empresa Rodrimar.

Conselho do MP extingue pedido de Lula contra procuradores da Lava Jato. Advogados do ex-presidente sustentavam que os procuradores teriam desrespeitado o cumprimento de seus deveres funcionais e o princípio da presunção de inocência.

Tribunal da Lava Jato nega a União fatia do dinheiro confiscado de Dirceu. Com a medida, a Advocacia-Geral da União objetivava assegurar o ressarcimento de tributos no montante de R$ 22,72 milhões.

PF à frente de delações ainda depende do Supremo. Discussão no STF sobre a possibilidade de a PF fazer acordos de colaboração começou com ação direta de inconstitucionalidade protocolada por Rodrigo Janot.

Aécio presta depoimento sobre suposta propina em usina de Santo Antônio. Marcelo Odebrecht relatou em seu acordo de colaboração premiada que combinou um pagamento de R$ 50 milhões ao senador.

Defesa diz que Aécio prestou à PF todos os esclarecimentos solicitados. Defesa de senador disse que delatores da Odebrecht afirmaram que contribuições às campanhas do PSDB “nunca estiveram vinculadas a qualquer contrapartida”.

Garotinho diz à PF que “pessoas foram torturadas para prestar depoimento”. Ele afirma ter feito um requerimento de investigação contra um delegado federal e, também, no Conselho do MP contra um procurador.

Ministro do STJ manda processo contra Richa para Moro e Justiça Eleitoral. Decisão de Og Fernandes, que atendeu a pedidos da Procuradoria-Geral da República, coloca ex-governador do Paraná na mira da Operação Lava Jato.

Bolsonaro mira evangélicos em agenda política. O pré-candidato do PSL tem buscado uma interlocução com esse grupo religioso porque eles têm pauta conservadora em comum.

Coreia do Norte e Coreia do Sul iniciam reunião histórica. Presidentes se cumprimentaram com um aperto de mãos e conversaram brevemente na fronteira antes de seguirem para encontro.

Maduro diz que injetará US$ 1 bi na economia obtidos com criptomoeda. Presidente venezuelano diz que recursos serão destinados a elevar reservas internacionais e a leilões de divisas para conter “o diabo”.

Maduro recebeu suborno da Odebrecht, diz juiz no exílio. Magistrado Rafael Rommel Gil disse que ex-procuradora-geral da Venezuela apresentou provas “com elementos suficientes” para levar presidente a julgamento.

Pence reafirmará na OEA “compromisso” dos EUA com região. Vice-presidente reafirmará na entidade cooperação de segurança conjunta com aliados e responsabilizará os “atores não democráticos”.

OEA convoca conselho extraordinário sobre Venezuela para segunda. País realizará no próximo dia 20 de maio eleições nas quais o presidente, Nicolás Maduro, tentará a reeleição.

Enquanto você desligou…

Pedro Parente é eleito presidente do conselho de administração da BRF. O presidente da Petrobras foi eleito pelos acionistas da companhia por aclamação; Augusto Cruz será o vice-presidente.

Hypera afasta presidente do conselho e da empresa. João Alves de Queiroz Filho apresentou pedido de afastamento pelo período necessário à conclusão da apuração interna e das investigações pelo MPF.

Banco Inter precifica IPO a R$18,50 por ação, diz fonte. Instituição financeira é o primeiro banco de varejo a abrir capital em quase uma década.

GPA tem lucro líquido de R$ 226 milhões no 1º trimestre. Resultado representa alta de 7,8% em relação ao resultado apurado no mesmo período de 2017.

Suzano tem lucro líquido de R$ 813 milhões no 1º trimestre, alta de 80,6%. A geração de caixa operacional, por sua vez, cresceu 103,4% no comparativo anual, para R$ 1,265 bilhão.

Localiza tem alta de 46% no lucro do 1º trimestre. Resultado líquido da empresa de locação de veículos e gestão de frotas foi de R$ 176 milhões de janeiro a março.

Hering registra lucro líquido de R$ 34,313 mi no 1º trimestre. A receita líquida de vendas totalizou R$ 343,803 milhões nos primeiros três meses do ano, com alta de 4,7% ante um ano.

Intel tem lucro acima do esperado e eleva previsões para o ano. Lucro líquido da companhia subiu para US$ 4,45 bilhões no primeiro trimestre ante US$ 2,96 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

Lucro da Microsoft sobe no 3º tri fiscal e ação oscila em NY. Empresa apresentou lucro líquido de US$ 7,42 bilhões no terceiro trimestre fiscal, o equivalente a US$ 0,95 por ação.

Itaú vende fabricante de produtos químicos por R$ 160 milhões. Venda envolve totalidade das ações da empresa detida pela Itaúsa, de 98,2% e 95,0% das ações ordinárias e preferenciais, respectivamente.

Caixa retoma operações de crédito com estados e municípios. Operações têm garantia das receitas dos fundos de participação de estados e dos municípios e teve legalidade atestada após análise da CGU e da AGU.

Eletropaulo: Enel faz novo aditamento, excluindo ações em Tesouraria. Desta vez, o grupo italiano modificou o texto para esclarecer que serão excluídas da operação as ações mantidas em Tesouraria pela distribuidora de energia paulista.

ANP prevê edital da oferta permanente de áreas de petróleo para julho. Também ficarão em oferta permanente 14 áreas com acumulações marginais, que junto com os 884 blocos somam área de 346.034,94 quilômetros quadrados.

Número de conselheiros da Petrobras sobe a 11 após mudança em estatuto. Mudança no estatuto social ainda impõe que 40% dos membros do conselho sejam independentes, não ligados ao governo, ainda que indicados pela União.

Total confia que terá licenças para explorar petróleo na Foz do Amazonas. Empresa diz que vem mantendo contato com o Ibama, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, para “entender” e “atender” demandas.

PPSA conclui entrega da 1ª venda de barris de petróleo à Petrobras. Comercialização de 500 mil barris envolve a área de Libra do Pré-sal, a primeira a ser licitada sob regime de partilha em 2013.

GM reafirma compromisso de manter operações na América do Sul. Presidente da companhia destacou sucesso da franquia Chevrolet Onix como sinal de “posição muito forte” na região.

Crédito via Plano Safra cresce 9,2% no acumulado de julho a março. Financiamentos na temporada 2017/18 somaram R$ 101,92 bilhões, segundo o Ministério da Agricultura.

Governo chileno capitalizará mineradora Codelco, mas cobra austeridade. Ministro da Fazenda da país prometeu decidir até 30 junho sobre o montante a ser injetado na companhia.

Vale prioriza minério de qualidade para driblar preços em queda. Companhia manteve a previsão de produzir 390 milhões de toneladas de minério neste ano, alta de 6,4% ante 2017.

CMN disciplina cobrança de encargos em cartões de crédito. O objetivo é alinhar as taxas de juros cobradas no crédito rotativo de um cliente em dia àquela exigida do que atrasou o pagamento.

CMN estabelece regras para cooperativas receberem depósitos de municípios. Conforme o BC, “a norma tem como objetivo garantir a solidez de cada cooperativa, o interesse de seus depositantes e a segurança de todo o sistema”.

BC: Instituições deverão ter diretor responsável por segurança cibernética. Exigência faz parte da norma aprovada hoje pelo Conselho Monetário Nacional para dar mais segurança às operações das instituições financeiras.

Limite em fintech de empréstimo entre pessoas é de R$ 15 mil por credor. De acordo com diretor do BC, regulamentação dessas fintechs busca fomentar competição e o surgimento de novas instituições.

Agenda

Nesta sexta-feira, sai a taxa de desemprego no Brasil e o IGP-M de abril. Nos EUA, será divulgado o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre. Já na zona do Euro, saem as Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.