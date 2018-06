ADRs da Petrobras fecham pregão em queda sobem no after hours

São Paulo – Os American Depositary Receipts (ADRs) da Petrobras encerraram a sessão regular em Nova York em queda firme, influenciados pela demissão de Pedro Parente da presidência da companhia.

Porém, a tendência se reverteu no after hours, quando o nome de Ivan Monteiro foi anunciado como comandante interino da estatal.

Os ADRs das ações ordinárias (ON) da Petrobras, as favoritas dos investidores estrangeiros, mergulharam 14,59% hoje no pregão regular, encerrando em US$ 10,13. Às 18h37 (de Brasília), os mesmos recibos apontavam alta de 0,89%, a US$ 10,22.

Já os ADRs das preferenciais (PN) cederam 16,08%, para US$ 8,56. Na sessão estendida, a alta era de 0,47%, para US$ 8,60.

No pior momento da sessão, por volta das 12h30, a queda dos recibos de papéis da estatal superou os 20%.

Na carta de demissão, Pedro Parente afirmou que os resultados obtidos revelam o acerto de medidas que foram tomadas pela Petrobras, mas que a greve dos caminhoneiros desencadeou “intenso e emocional debate”.

No final da tarde, porém, a companhia acertou o nome de Ivan Monteiro para a presidência interina da companhia. Ele vai acumular a função juntamente com a de Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores.