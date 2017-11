Acordo para poupadores e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bancos e poupadores fecham acordo de indenização de R$ 10 bi. Após 20 anos de impasse sobre os danos causados pelos planos econômicos nas décadas de 80 e 90, indenizações devem começar a serem pagas em 2018.

Joesley Batista vai à CPMI da JBS nesta terça-feira. Dono da JBS comparecerá à comissão para prestar esclarecimentos sobre os esquemas do grupo J&F.

Alckmin se lançará candidato ao comando do PSDB. Com o recuo do prefeito de São Paulo, João Doria, em buscar uma candidatura presidencial, o governador paulista tornou-se o principal nome do partido para a disputa ao Palácio do Planalto.

Governo Temer vê chance de aliança com Alckmin nas eleições. Na avaliação do Palácio do Planalto, Alckmin vai precisar do apoio do PMDB para tentar “levantar” sua candidatura à Presidência.

Eternit retirará amianto da produção de telhas até o fim de 2018. Companhia substituirá a utilização do amianto crisotila por fibras sintéticas, na produção de telhas de fibrocimento.

Política e mundo

Mudança na reforma da Previdência reduzirá economia do governo em 40%. Com as mudanças no texto da reforma, o governo deve deixar de economizar cerca de R$ 320 bilhões no período de dez anos.

Governo começa a batalha dos “50 votos” para aprovar Previdência. Segundo uma fonte palaciana, o governo acredita ter entre 270 a 280 votos a favor do texto apresentado na semana passada.

Maia diz que o ideal seria votar Previdência em fevereiro. O deputado não quis fazer uma estimativa de quantos votos o governo tem para aprovar as mudanças na aposentadoria.

Japão detecta sinais de possível teste de míssil norte-coreano. Governo japonês está em alerta depois de captar os sinais de rádio, sugerindo que um lançamento aconteceria nos próximos dias.

TV argentina vaza última comunicação de submarino desaparecido. Canal de televisão publicou o conteúdo das mensagens 12 dias após o desaparecimento do submarino.

Enquanto você desligou…

Société Générale prevê 900 demissões na França até 2020. A instituição bancária ainda comunicou o fechamento de 300 agências em três anos – ao todo, são 2 mil que fecham as portas.

Empregado intermitente poderá ter de pagar para trabalhar. A Receita Federal divulgou na segunda-feira as regras para o recolhimento da contribuição previdenciária dos trabalhadores intermitentes cujo rendimento mensal fica abaixo do salário mínimo.

Câmara encerra sessão sem votar MP do Funrural, que deve caducar. Bancada ruralista, que defende a proposta, trabalha hoje com alternativas substituir o texto.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, a FGV divulga seu indicador da confiança do consumidor em novembro. Nos Estados Unidos, sai também a confiança do consumidor de novembro.