Acordo EUA-China engata?; saneamento no Congresso e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EUA cobram China por muçulmanos, guerra comercial escala e bolsas caem

Acordo comercial parece ter “subido no telhado” com pressão dos EUA sobre supostas violações de direitos humanos de grupos muçulmanos

Exportações para a China saltariam 15% com livre comércio, diz Ipea

Estudo do Ipea, antecipado a EXAME, revelou os resultados surpreendentes que um acordo de livre comércio com a China traria para o Brasil

Câmara vota nesta quarta atualização do marco regulatório do saneamento

Proposta abre espaço para uma entrada maior de empresas privadas no setor e estabelece metas de universalização de serviços de água e esgoto

As empresas premiadas pelo Guia Exame de Compliance

Guia Exame de Compliance destaca empresas de 13 setores da economia. Primeira edição aconteceu em parceria com a FSB e Fundação Dom Cabral.

Os carros que menos perdem valor após um ano de uso

Veja quais carros menos perdem valor depois de um ano, segundo o Selo Maior Valor de Revenda 201

Supremo define tese de compartilhamento de dados financeiros

Na semana passada, os 11 ministros decidiram que o uso dessas informações por investigadores do MP e da PF é legal mesmo sem autorização judicial

Como big data e IA estão mudando radicalmente a experiência de comprar

Empresas como Nike, Amazon, Uber e Netflix vêm usando automação e inteligência artificial para fornecer milhões de interações personalizadas aos cliente

MP sobre publicação de balanços em jornais perde a validade

Prazo para votar MP que dispensava empresas de divulgarem demonstrações financeiras em jornais acabou hoje

Congresso mantém veto a propaganda partidária na TV e no rádio

Propaganda partidária fora do período eleitoral foi extinta em 2017; medida poderia custar R$ 460 milhões por ano aos cofres públicos

Política e mundo

TSE forma maioria a favor de assinatura eletrônica em criação de partido

A causa tem repercussão direta nos esforços do presidente Jair Bolsonaro para criar sua legenda, a Aliança pelo Brasil

Otan reconhece “desafios” da China pela primeira vez

Sob a presidência de Xi Jinping, o país asiático adotou uma atitude mais assertiva em sua política externa

Renan Calheiros vira réu no STF por corrupção e lavagem de dinheiro

A Suprema Corte aceitou uma denúncia de 2017, da PGR, que acusa o senador de desvios na Transpetro, uma subsidiária da Petrobras

CNJ condena juiz que acusou Gilmar Mendes de receber propina

Glaucenir de Oliveira foi punido com afastamento; magistrado já foi condenado outra vez acusado de caluniar o ministro do STF

Relator do Orçamento de 2020 propõe aumento do fundo eleitoral em R$1,8 bi

Caso seja aprovado, o novo valor representará mais que o dobro da quantia destinada às eleições de 2018

Enquanto você desligou…

PF faz busca e apreensão contra Junior Friboi, irmão de Joesley Batista

Operação deflagrada nesta terça-feira investiga pagamentos de propina de frigoríficos a servidores do Ministério da Agricultura

Anvisa proíbe, mas empresa ganha liminar para cultivar maconha no Brasil

A decisão vai na contramão da resolução da Anvisa feita na manhã desta terça-feira, que regulamentou o registro de medicamentos à base de cannabis

Hapvida compra cooperativa medical por cerca de R$ 294 milhões

A empresa afirmou que o valor da operação com a Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira ainda pode ser alterado

Engie vai exercer direito de preferência na compra da TAG

Posicionamento é referente à intenção da Petrobras de vender sua participação de 10% na Transportadora Associada de Gás

Prefeitura de São Paulo freia patinetes da Uber na capital

Documentação da empresa foi enviada para a Prefeitura de São Paulo em setembro, mas segue em análise

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgada a produção industrial anual de outubro e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) mensal. Nos EUA, o dia promete ser movimentado, já que as divulgações vão desde a variação mensal de empregos privados, a PMI de serviços, Não-Industrial e Composto Markit, os estoques de petróleo bruto em em Cushing e o discurso de Quarles – membro do FOMC – com as indicações da política monetária futura.

Na Zona do Euro, tanto a PMI do setor de serviços quanto a Composto Markit referente o mês de novembro serão divulgadas.