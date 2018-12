Acordo entre China e EUA deve afetar Brasil e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 3, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia



Acordo entre China e Estados Unidos deve afetar exportações brasileiras. Xi Jinping e Trump definem trégua de 90 dias na guerra comercial.

Para Bolsonaro, chegou a hora de encontrar os partidos. Após a formação da equipe ministerial, presidente eleito deve dedicar os próximos dias para reuniões com as principais legendas de Congresso.

Começa, na Polônia, a conferência do clima que Bolsonaro esnobou. Países se reúnem até 14 de dezembro para discutir as metas do acordo de Paris na COP-24. A COP-25 seria no Brasil, no final do ano que vem.

Após encontro de Trump e Xi, fim de ano será de alívio nas bolsas? Estados Unidos e China concordaram em adiar por até 90 dias adoção de novas tarifas comerciais. Mercados asiáticos fecharam segunda-feira em alta.

Aposta do Mais Médicos, residência em medicina da família tem 70% das vagas ociosas. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, atenção básica à saúde, para prestar cuidados e prevenir doenças, tem baixa atratividade.

Governadores eleitos assumem sob a ameaça de “bombas fiscais”. Como noticiou o Estadão, projetos aprovados ou em estudo por Assembleias geram despesa extra de R$ 1,1 bi em ao menos 4 Estados e no DF; analistas veem riscos para novas administrações.

Fusão de Suzano e Fibria termina melhor do que começou. A maior produtora de papel e celulose da América Latina nasce com valor de mercado de 79 bilhões de reais ajudada pela alta do dólar e do preço da celulose.

Fraude com CPF viabilizou disparo de mensagens de WhatsApp na eleição. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, documentos na Justiça do Trabalho e relato de ex-funcionário da empresa Yacows mostram irregularidade em serviço na campanha.

O que está em jogo na decisiva reunião do clima COP24 na Polônia. Encontro da ONU em Katowice é momento crítico para dar vida ao Acordo de Paris e estabelecer as regras e ferramentas para acelerar a ação climática global.

O problema (e solução) da infraestrutura segundo Procee, do Banco Mundial. Planos do setor costumam ser uma grande lista de projetos que não são baseados necessariamente em avaliações de impacto de longo prazo.

Política e mundo

Macron defende diálogo após pior onda de protestos em Paris desde 1968. A rebelião do “colete amarelo” começou como uma reação contra os aumentos do imposto sobre o combustível, mas se espalhou.

Oposição tentará derrubar May se acordo do Brexit perder votação. Primeira-ministra está tentando convencer os legisladores e a população sobre as vantagens do acordo que ela estabeleceu com Bruxelas.

Trump e Xi Jinping concluem trégua comercial no G20. Os dois presidentes “chegaram a um acordo para acabar com a implementação de novas tarifas” a partir do início de 2019.

Trump impõe sua marca à cúpula do G20, a mais dividida de sua história. Encontro em Buenos Aires foi marcado por tensão pelo conflito entre Rússia e Ucrânia e pela “guerra comercial” entre Estados Unidos e China.

Investigação do caso Marielle rompeu aliança satânica no Rio, diz Jungmann. Ministro lembrou que a entrada de forças federais no caso deu novo rumo às investigações, que até agora eram feitas apenas pela Polícia Civil

Bolsonaro compara índios em reservas com animais em zoológicos. Presidente eleito comparou reservas a jaulas de zoológico para afirmar que não apoiará demarcação de terras indígenas em seu governo.

Tempo de indultos excessivamente generosos acabou, diz Sérgio Moro. Futuro ministro disse respeitar STF mas que, na linha afirmada pelo presidente eleito, esse será o último indulto com tão ampla generosidade.

Procuradoria-geral pede que PT devolva verba gasta com candidatura de Lula. Segundo a procuradora Raquel Dodge, recursos públicos destinados aos partidos não podem ser usados por candidatos que estão inelegíveis.

Moro pede que Congresso aprove congelamento de bens de terroristas. “O Brasil assumiu o compromisso de aprovar esse projeto há longa data e até o momento não o fez”, diz ministro do governo eleito.

Enquanto você desligou…

United acaba de fechar parceria com Avianca e Copa. A ideia de uma parceria ou joint venture entre a colombiana Avianca e a americana United já circula há um tempo.

Marriott diz que até 500 milhões de hóspedes foram vítimas de hackers. A companhia disse que hackers acessaram informações como nomes, endereços e datas de nascimento da maioria dos clientes afetados.

Ibovespa recua após superar 90 mil pontos pela 1ª vez na história. Referência no mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,23%, a 89.504,03.

Agenda

Nesta segunda-feira, serão divulgados o Boletim Focus – um resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado com o levantamento diário das previsões de cerca de 130 bancos, gestores de recursos e demais instituições para a economia brasileira – e a balança comercial do país em novembro. Nos Estados Unidos, serão divulgados o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) industrial de novembro e serão realizados os discursos de diversos membros do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC): Willians, Quarles, Brainard, Kaplan e Clarida. Já na Zona do Euro, será divulgado o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) industrial de novembro e também ocorrerá o encontro do Eurogrupo.