Acordo do petróleo durará?; Quase 2 milhões de casos e tudo para ler hoje

Acordo do petróleo traz equilíbrio. Mas é para valer?

No fim da tarde de domingo membros da Opep e aliados combinaram de cortar a produção em quase 10 milhões de barris para segurar os preços

De 1 milhão a 2 milhões: o impressionante aumento nos casos da covid-19

Foram necessários 93 dias para o mundo chegar à marca de 1 milhão de casos confirmados de covid-19, mas apenas 12 para o segundo milhão

Com eleições à vista, PSDB filia 50 prefeitos em São Paulo

Há praticamente 26 anos no poder em São Paulo, a sigla chefia hoje 220 das 645 prefeituras do estado

Mandetta diz que governo precisa de “fala única” sobre coronavírus

Presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministro da Saúde têm divergido sobre como aplicar distanciamento social

França deve anunciar novas medidas contra a pandemia

O presidente francês, Emmanuel Macron, tem sido pressionado a orientar como será a saída da quarentena

Antes do pico, Bolsonaro diz que coronavírus “está começando a ir embora”

De acordo com o Ministério da Saúde, porém, situação mais crítica deve ser vivenciada apenas no final de abril e no início de maio

Política e mundo

Bolsonaro deveria ter demitido Mandetta, diz Onyx para Osmar Terra

Conversa de ministro com deputado ocorre depois de dias de tensão entre o presidente e o ministro da Saúde sobre posicionamentos na crise do coronavírus

Enquanto você desligou…

Brasil pode atingir 100 mil casos de coronavírus em 2 semanas

Com poucos testes e subnotificação, é estimado que haja até 9 casos não contabilizados para cada oficial, o que faria o país já ter mais de 100 mil casos

Gerador de ozônio elimina 99,9% de coronavírus em ambientes, avalia UFSC

Equipamento da empresa catarinense Wier foi testado pelo Laboratório de Virologia Aplicada da universidade e teve a eficácia contra o Sars-Cov-2 comprovada

Em acordo, países cortam produção de petróleo em 10 mi de barris por dia

O corte, previsto para ocorrer em maio e junho, tem o objetivo de ajudar na sustentação dos preços da commodity diante da crise do coronavírus

Nubank corta em 80% taxa de juros da fatura parcelada do cartão de crédito

A partir desta quinta-feira, o juro da fatura parcelada é de 1,9% para os clientes com pagamento em dia

Coronavírus pode levar meio billhão de pessoas para a pobreza, diz estudo

Segundo Oxfam, até 8% da população mundial está ameaçada se países em desenvolvimento não receberem ajuda externa por causa da covid-19

