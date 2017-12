Acordo do Itaú-XP e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Cade recomenda aprovação de acordo Itaú com XP Investimentos com condições. Em maio, o maior banco privado do país, Itaú Unibanco, comprou 49,9% da maior corretora brasileira de valores, a XP Investimentos. O banco terá que cumprir as condicionantes para afastar preocupações concorrenciais da área técnica da autoridade antitruste.

PGR vai ao STF contra indulto de Natal de Temer. Para Raquel Dodge, o indulto coloca em risco a Lava Jato, “materializa o comportamento de que o crime compensa” e será “causa única e precípua de impunidade de crimes graves”.

Passagem de ônibus, trem e Metrô em SP deve subir em 2018. Segundo informações da TV Globo, os paulistanos devem arcar com o reajuste a partir primeira segunda-feira útil do próximo ano, dia 8 de janeiro.

China pode mudar constituição e abrir caminho para terceiro mandato de Xi Jinping. De acordo com reportagem do Valor, o Partido Comunista da China vai se reunir no mês que vem para deliberar revisões à constituição, as primeiras emendas desde 2004.

Política e mundo

Barroso concede livramento condicional a Pizzolato do mensalão. O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, concedeu livramento condicional a Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil condenado no processo do mensalão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro.

Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede demissão. Deputado do PTB substitui Nogueira no comando da pasta.

Brasil surpreende e fecha 12.292 vagas formais em novembro. Com os efeitos da reforma trabalhista já em vigor, o mês de novembro quebrou uma série de sete resultados positivos consecutivos.

Temer sanciona lei que cria a Agência Nacional de Mineração. A nova agência substitui o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) na regulação e fiscalização do setor de mineração

Ex-governador do AM cassado vai para prisão domiciliar. José Melo teve o mandato cassado em maio deste ano, por compra de votos nas eleições de 2014.

Obama é o homem mais admirado nos Estados Unidos, diz pesquisa. O ex-presidente dos Estados Unidos apareceu no topo da pesquisa anual do instituto Gallup pelo 10º ano seguido, enquanto Clinton, que perdeu a eleição presidencial para Donald Trump no ano passado, foi nomeada a mulher mais admirada pelo 16º ano seguido.

Enquanto você desligou…

Petrobras anuncia alta de 0,9% no preço do diesel. Para a gasolina não houve reajuste. Os novos valores valem a partir de hoje.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IGP-M de dezembro. Nos Estados Unidos, sai o estoque de Petróleo Bruto da semana.