Acordo do governo alemão leva euro à maior cotação em 3 anos

Frankfurt – O euro atingiu nesta sexta-feira a sua melhor cotação frente ao dólar em mais de três anos, impulsionado pelo pré-acordo para a formação de governo na Alemanha e, às 16h15 GMT (14h15 em Brasília), era negociado a US$ 1,2142, acima dos US$ 1,2024 de ontem.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em US$ 1,2137.

Nas primeiras horas desta manhã, o euro ainda era negociado a US$ 1,2045. No entanto, assim que se soube do acordo entre conservadores e social-democratas alemães para formar um novo governo de grande coalizão, a cotação disparou.

Na quinta-feira, a moeda europeia já tinha subido consideravelmente acima de US$ 1,20 após a publicação das atas da última reunião de dezembro do Conselho de Governo do Banco Central Europeu (BCE).

As atas sugeriram que a entidade europeia poderia iniciar uma mudança de orientação em sua política monetária em 2018, uma vez que aumentou “claramente” sua confiança de que a inflação se aproximará de sua meta, ligeiramente abaixo de 2%.

A divulgação das atas do BCE levou o euro a subir mais de um centavo e hoje ocorreu algo similar com o acordo para formar governo na Alemanha.

Meses de instabilidade e negociações muito complicadas para formar um governo na Alemanha, com a possibilidade de convocação de novas eleições, tinham criado preocupação nos mercados e desconfiança na moeda única europeia.

No final de 2014, o euro estava cotado acima de US$ 1,215, mas, em 31 de dezembro daquele ano, caiu para 1,2098 e, desde então, não tinha voltado a superar US$ 1,21.

A moeda europeia também se valorizou no câmbio com o iene japonês e o franco-suíço, mas caiu frente à libra esterlina.

A faixa de oscilação do euro ficou hoje em entre US$ 1,2031 e 1,2156.