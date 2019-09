Acordo com os EUA é uma boa?; o desafio da Amazon e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (11) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Araújo vai aos EUA: acordo comercial é mesmo uma boa ideia?

Visita do ministro das Relações Exteriores reforça agenda brasileira alinhada aos Estados Unidos. O risco é deixar outros parceiros de lado

Greve dos Correios é desafio para Amazon e varejistas nacionais

Na noite de ontem, sindicatos que representam os funcionários da estatal decidiram iniciar greve geral por tempo indeterminado

Governo vai desbloquear R$ 20 bilhões do orçamento ainda neste mês, diz Mourão

De acordo com o G1, do total de R$ 35 bilhões bloqueados no orçamento, R$ 15 bilhões permanecerão suspensos.

China isenta produtos dos EUA de tarifas extras, antes de negociações

Produtos isentos incluem uma série de medicamentos e inseticidas

Deputados debatem situação das bolsas de pesquisa no Brasil

Comissão de Educação da Câmara discute cortes e as mudanças no critério de concessão de bolsas de estudo do CNPq e da Capes

Política e mundo

Futuro PGR, Aras vai ao Senado e fala em “Lava Jato positiva”

Aras disse que pretende fazer uma Lava Jato que não criminalize a política e afirmou que terá independência do Executivo

Eduardo Bolsonaro diz já ter votos para virar embaixador nos EUA

Para ser aprovado, o deputado precisa receber o apoio de ao menos 41 dos 81 senadores na votação no plenário do Senado

Juíza manda governo de SP devolver apostilas recolhidas por ordem de Doria

Governador considerou que o material didático, destinado aos alunos do 8º ano do ensino fundamental, fazia apologia à “ideologia de gênero”

Extinção da Dersa pelo governo Doria é aprovada na Assembleia de SP

Governo de SP argumenta que atribuições da empresa serão absorvidas pela própria administração e pela terceirização de serviços

Justiça libera para prefeitura do Rio R$ 8,4 mi que Lava Jato confiscou

Governo de Marcelo Crivella pediu que justiça liberasse verba recuperada

Argentina: Fernández caminha na corda bamba entre mercados e eleitores

Pesquisas mostraram que a chapa de Fernández e Kirchner derrotaria Macri nas eleições de outubro por uma vantagem ainda maior que a das primárias

Colômbia entra em alerta máximo para exercícios militares da Venezuela

O presidente Nicolás Maduro anunciou na última semana que instalaria um sistema de defesa na fronteira com a Colômbia

Enquanto você desligou…

Mourão diz que não haverá contingenciamentos em 2020

Presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, também disse que dois primeiros anos servem para reorganizar crise fiscal

Câmara aprova urgência para suspender aumento de cota de etanol sem tarifa

Em agosto, governo decidiu elevar cota de importação de etanol isenta da tarifa de 20% de 600 milhões de litros para 750 milhões de litros por um ano

Android vai ganhar serviço de assinatura de aplicativos e jogos

Sem data para chegar, o Play Pass vai permitir o acesso aos apps e games disponíveis na loja de aplicativos do Google

Agenda

Nesta quarta-feira (11), o IBGE divulga os dados referentes às vendas no varejo do mês de julho, assim como o acumulado do ano. Esse número é considerado pelo mercado o indicador mais importante dos gastos do consumidor e, portanto, da atividade econômica.

Nos EUA, o U.S. Bureau of Labor Statistics publica o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de agosto, um dos principais métodos de aferir a inflação do país. Já a Opep libera seu relatório mensal sobre o petróleo, com os principais assuntos referentes a essa fatia de mercado. E como o tema é esse, a Energy Information Administration atualiza os estoques americanos de petróleo bruto e em cushing. Por fim, há Leilão Note a 10 anos, com notas do tesouro de longo-prazo.

Frase do dia

“Não abandone um sonho só porque vai demorar para acontecer. O tempo vai passar do mesmo jeito” — H. Jackson Brown, escritor norte-americano