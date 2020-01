Acordo assinado, mas e agora?; Galaxy Fold no Brasil e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Assinado o acordo EUA-China, fica a dúvida: como vai a economia global?

Índices de ações na Ásia não mostraram euforia nesta quinta-feira, após compromisso chinês de comprar 200 bilhões de dólares em produtos americanos

Galaxy Fold, o caríssimo smartphone de tela dobrável, chega hoje ao Brasil

O smartphone Android da Samsung custa quase 2.000 dólares nos Estados Unidos e competirá com iPhone 11 Pro Max e com o Motorola Razr

Prévia do PIB deve mostrar sinais de fraqueza econômica no final de 2019

Dados de novembro da economia, como indústria e varejo, vieram piores do que o esperado, o que deve estar refletido no IBC-Br

Fed vê perspectivas econômicas “favoráveis” nos EUA no início de 2020

PIB dos EUA cresceu 2,1% no terceiro trimestre de 2019 e mercado de trabalho continua mostrando força, com taxa de desemprego de 3,5% em dezembro

Os primeiros passos na integração entre Avon e Natura

Após uma liturgia de visitas de apresentação entre as empresas do grupo, o enorme trabalho de integração começa pra valer

Estação Antártica Comandante Ferraz é reinaugurada com 17 laboratórios

Em 2012, base foi atingida por um incêndio de grandes proporções que deixou dois militares mortos

Política e mundo

Apoio dos EUA na OCDE é endosso de gala às vésperas de Davos, diz Troyjo

Secretário do Ministério da Economia afirmou que o país vai reforçar seu comprometimento com reformas durante o Fórum Econômico Mundial

Toffoli adia em 6 meses a implementação de juiz de garantias

Inicialmente, a lei que criou o cargo previa um prazo de 30 dias para que ele fosse aplicado

Enquanto você desligou…

Argentina conclui 2019 com inflação mais alta em três décadas

O índice de 53,8% foi alcançado após o custo de vida aumentar 3,7% em dezembro, com destaques para o setor da saúde, com alta de 72,1%

Ação da RenauxView despenca após subir 1200% e mercado já fala em “bolha”

Em resposta aos questionamentos da CVM, empresa de tecidos negou qualquer fato que justificasse oscilações

Ministério diz que água usada em produção de cerveja estava contaminada

A Polícia Civil já confirmou duas mortes ligadas ao consumo do produto, além de investigar um outro caso e 18 internações com suspeita de intoxicação

Como o petróleo aprendeu a viver com um Oriente Médio em chamas

A súbita alta de preços com morte de general no Irã foi atenuado pelo uso de hedges. Quando a poeira baixou, a queda se acentuou

Bayer muda escritório da divisão farmacêutica dos EUA para o Brasil

Junto com a transição geográfica, a empresa pretende mudar o portfólio, com maior foco em produtos de alta complexidade e clientes institucionais

Agenda

Nesta quinta-feira (16), os Estados Unidos divulgam uma série de índices importantes para a economia do país. As vendas e os estoques no varejo no mês de dezembro e na atualização anual são o primeira. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Além disso, os norte-americanos também divulgam os preços de bens exportados e importados no mês de dezembro e os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Também tem o índice de atividade industrial pelo Fed da Filadélfia.

O dia também é cheio de índices importantes na China, que divulga o seu PIB de 2019, a produção industrial e a taxa de desemprego.

Por fim, na Zona do Euro, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), vai discursar após divulgação da ata das reuniões de política monetária da instituição.

Frase do dia

“As pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa.” —Benjamin Franklin