Ações recuam de máximas com aproximação de teto dos EUA

Londres – As bolsas europeias recuavam de máximas em vários anos nesta quarta-feira, com as ações de bens de luxo entre os piores desempenhos, na medida em que incertezas sobre o teto da dívida norte-americana faziam com que alguns operadores visassem vendas generalizadas em busca de lucro. Às 7h52, o índice FTSEurofirst 300 operava em queda de 0,52 por cento, a 1.256 pontos, após ter subido 0,9 por cento na sessão anterior.

O índice das blue-chips da zona do euro Euro STOXX 50 index , que havia subido para máxima em dois anos e meio na terça-feira, caía 0,35 por cento, para 2.994 pontos.

O índice alemão DAX, que atingiu máxima recorde de 8.820 pontos na terça-feira, operava em queda de 0,2, a 8.786 pontos. Embora a maioria dos investidores ainda tenham expectativa de um acordo eventual sobre o teto da dívida dos Estados Unidos e seu impasse orçamentário, alguns afirmam que os mercados de ações ficarão vulneráveis às vendas generalizadas até que um acordo seja estabelecido.

“Se não ouvirmos nada até o final da tarde, vamos entrar no território negativo”, disse o diretor-associado da Berkeley Futures, Richard Griffiths.

O índice de bens domésticos e pessoais STOXX Europe 600 , que abriga a maioria das ações de bens de luxo, caía 1,9 por cento, o setor com pior desempenho, uma vez que que sofria o impacto da queda de 6,14 por cento da francesa LVMH . LVHM caia após registrar uma desaceleração inesperada no crescimento das venda em seus negócios de moda e de couro.