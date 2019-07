Ações lideram investimentos em fundos com R$ 27,5 bi no ano

Os fundos de investimento captaram R$ 8,5 bilhões entre os dias 1º e 12 de julho, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No ano, até 12 de julho, o setor de fundos acumula captação líquida de R$ 142,6 bilhões. No total, os fundos de investimento possuem R$ 5,069 trilhões em recursos, dos quais R$ 5,022 trilhões em fundos locais e o restante em fundos offshore.

A maior entrada de recursos se deu nos fundos multimercados, com R$ 3,957 bilhões, seguidos dos fundos de previdência aberta, com R$ 2,186 bilhões e dos fundos de ações, com R$ 2,131 bilhões. No ano, os fundos de ações lideram, com R$ 27,573 bilhões, seguidos pelos multimercados, com R$ 21,985 bilhões (ver tabela abaixo).

Os fundos de ações lideram também na captação em 12 meses, com R$ 37,555 bilhões e os multimercados vêm em seguida, com R$ 36,195 bilhões. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fidcs) estão com sua captação distorcida pela operação feita por uma grande empresa, que usa essas carteiras para facilitar o financiamento dos fornecedores, segundo a Anbima.

Classe Anbima Semana * Mês Ano 12 Meses ** Renda Fixa 14.090,50 1.451,70 15.052,20 9.073,70 Ações 1.278,10 2.131,40 27.573,90 37.555,40 Multimercados 2.410,70 3.957,40 21.985,10 36.195,00 Cambial -58,9 -61,8 -486,4 -1.508,30 Previdência 1.116,50 2.186,90 17.571,60 33.465,40 ETF 457,2 266,3 2.377,50 3.779,80 FIDC -1.477,50 -1.548,80 53.021,30 59.127,00 FIP 99,5 122,3 5.519,40 2.710,90 Total Doméstico 17.916,00 8.505,60 142.614,50 180.398,90

Em termos de rentabilidade no mês, os fundos de ações de pequenas empresas (small caps) lideram, com 5,19% até dia 12. No ano, os fundos de ações investimento no exterior acumula 26% de retorno, seguidos dos fundos de Índice Ativos com 23,78%. Ambos superam o Índice Bovespa no mês (0,13%) e no ano (18,08%).

Já os multimercados Macro acumulam ganho de 0,79% no mês e 7,10% no ano, superando o juro referencial do CDI, que acumulou 0,20% no mês e 3,38% no ano.

Rentabilidade (%) Semana * Mês Ano 12 Meses ** Renda Fixa Simples 0,1 0,21 2,79 5,31 RF Duração Baixa Soberano 0,1 0,21 2,77 5,27 RF Duração Baixa Grau de Invest 0,12 0,24 3,27 6,23 RF Duração Média Grau de Invest 0,12 0,25 3,27 6,25 RF Duração Alta Grau de Invest 0,27 0,51 8,15 14,13 RF Duração Livre Grau de Invest 0,17 0,32 4,29 7,91 RF Duração Livre Crédito Livre 0,21 0,39 6,02 10,61 Ações Indexados -0,11 2,99 18,51 38,19 Ações Índice Ativo 0 4,92 23,78 45,74 Ações Valor / Crescimento 0,72 4,42 22,46 46,97 Ações Small Caps 1,41 5,19 21,6 42,48 Ações Dividendos 0,55 2,94 19,59 42,27 Sustentabilidade / Governança 0,51 3,68 12,78 28,03 Ações Livre 0,77 3,91 20,64 39,57 Ações Investimento no Exterior 1,06 4,58 26 43,37 Multimercados Dinâmico 0,29 0,67 6,29 10,71 Long and Short Neutro 0,25 0,34 3,96 7,61 Long and Short Direcional 0,52 1,69 7,73 15,82 Multimercados Macro 0,35 0,79 7,1 10,1 Multimercados Livre 0,34 0,92 6,79 11,89 Multimercados Juros e Moedas 0,13 0,3 4,16 7,5 Multimercados Invest. no Exterior -0,17 -0,02 4,99 8,45 Cambial -1,88 -2,36 -1,77 -1,14 Referenciais Semana * Mês Ano 12 Meses ** Dólar 0,24 -0,83 -2,9 -2,44 IBOVESPA -1,3 0,13 18,08 36,81 CDI 0,07 0,2 3,38 6,4 CDI 30×30 0,1 0,22 3,4 6,42 IBrX -1,33 0,32 18,96 18,96

Resgates em renda fixa e aplicações em ações e multimercados

Em termos de captação no mês, houve grandes resgates nos fundos de renda fixa de curto prazo (baixa duração) Grau de Investimento (R$ 10 bilhões) e nos de médio prazo (R$ 1,080 bilhão), acompanhando a queda nos juros e a expectativa de novo corte nas taxas. Os fundos de ações Livre lideraram a captação em julho, com R$ 1,2 bilhão. Os multimercados com estratégia Livre foram os que mais receberam recursos, com R$ 1,659 bilhão (ver abaixo) .

No ano, os fundos renda fixa duração baixa (curto prazo) Grau de Investimento perderam R$ 62 bilhões, que podem ter ido em parte para os renda fixa Duração Livre Grau de Investimento e Crédito Livre, que captaram R$ 17,965 bilhões e R$ 18,648 bilhões.

Nos fundos de ações no ano, os ações estratégia Livre lideram, com captação de R$ 16,749 bilhões. Nos multimercados, a estratégia Livre também lidera a captação no ano, com R$ 18,542 bilhões.