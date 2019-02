Ações Hoje: Chegou a hora de embolsar os lucros da MMX

1. MMX: Chegou a hora de embolsar os lucros zoom_out_map 1/4 (Fernando Cavalcanti) São Paulo - Quando vender? Essa é uma pergunta de difícil resposta para os investidores posicionados em ações que não param de subir, como é o caso da MMX (MMXM3). Entretanto, para os analistas do Santander, o momento de embolsar os lucros nas ações da mineradora do grupo de Eike Batista chegou. No ano, a alta dos papéis já chega a 31%, enquanto o Ibovespa está perto do zero."É pouco provável que a MMX se aproveite do atual pico dos preços do minério de ferro, que nós agora esperamos começar a declinar em 2012", escreveram os analistas Felipe Reis, Alex Sciacio e Victoria Santaella. A recomendação dos papéis foi alterada de compra para underperform (desempenho abaixo da média do mercado). O preço-alvo para 2011 foi estabelecido em 14,50, em substituição ao alvo anterior de 14 reais para o final de 2010.Para os analistas, a recente aquisição do porto LLX Sudeste deve ter um impacto neutro para a MMX e que ainda é muito cedo para incorporar novas projeções de crescimento para a MMX no preço da ação.O Santader lembra que a empresa planeja um aumento de capacidade de 100 milhões de toneladas no longo prazo (para depois de 2015).

2. BrasilAgro sob risco, mas com projeções otimistas zoom_out_map 2/4 (Joel Silva) A equipe de análise do HSBC renovou a sua aposta nas ações da BrasilAgro (AGRO3) com a recomendação overweight (alocação acima da média), mas demonstrou apreensão com o possível impacto negativo das restrições a investimentos em terras por estrangeiros. O preço-alvo para as ações foi mantido em 13 reais."Estamos apreensivos com potencial impacto negativo sobre o crescimento da BrasilAgro, mas acreditamos que os problemas com o financiamento de capital de giro e o monitoramento do registro de terras podem impedir a eventual implementação de restrições", dizem os analistas Pedro Herrera e Diego Maia, em relatório.De acordo com o banco, apesar dos fracos resultados no ano fiscal de 2010, influenciado por menores preços de grãos e atrasos nas vendas de soja, a área plantada deve continuar se expandindo para até 65 mil hectares no próximo ano fiscal."A BrasilAgro planeja continuar a converter terras para a produção, com os cerca de 145 milhões de reais em caixa em seus demonstrativos contábeis e abrir aproximadamente 25 mil hectares nos próximos anos", explicam. A BrasilAgro espera ainda aumentar o segmento de cana-de-açúcar com o acordo feito junto a ETH Bioebergia.

3. PDG: outra construtora com prêmio em bolsa zoom_out_map 3/4 (Raul Junior) A equipe de análise do Bradesco iniciou hoje a cobertura das ações da PDG Realty (PDGR3) com uma recomendação de market perform (performance em linha com a média) e com um preço-alvo de 23,20 reais para o final de 2011. Para o analista André Rocha, a PDG é uma empresa com prêmio em bolsa, como a MRV e a Cyrela, "apesar de haver divergência no valuation entre essas empresas dependendo da métrica usada".Rocha destaca também que a MRV não mereceria ter um prêmio em relação aos papéis da PDG. "A MRV é mais cara que a PDG em qualquer métrica usada. Os custos de construção têm subido ao longo do ano, e desde que o programa Minha Casa, Minha Vida tem um teto único de prelo, quanto mais diversificado o portfólio, menor é o risco de execução em um cenário de aceleração da inflação", destaca."Além disso, a fusão com a Agre expandiu as operações da PDG geograficamente, especialmente no Nordeste e em São Paulo, assim como a diversificação de portfólio, que devem contribuir para mitigar os riscos", diz. Apesar disso, o analista ressalta que, ao considerar algumas métricas de valuation, as ações da Gafisa (GFSA3), Brookfield (BISA3), Rossi (RSID3) e Helbor (HBOR3) são mais atrativas.