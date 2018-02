Ações europeias terminam semana nas mínimas em seis meses

Londres – As ações europeias caíram para seu nível mais baixo em quase seis meses nesta sexta-feira, depois de uma semana de montanha-russa frustrada por um pico histórico de volatilidade com preocupações de que a volta da inflação aceleraria uma política monetária mais apertada.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 1,4 por cento, a 1.446 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 1,45 por cento, a 369 pontos. Na semana, este índice caiu 5 por cento, a pior semana em 2 anos.

Os resgates dos fundos de ações europeus atingiram máximas de 80 semanas, segundo dados do EPFR.

“Certamente foi uma semana de negociação caótica para os mercados de ações globais, em meio aos temores de aumento de pressões inflacionárias e taxas de juros mais altas”, disse o analista da FXTM Lukman Otunuga.

A semana de vendas generalizadas se seguiu aos dados mais fortes do que o esperado no relatório de trabalho norte-americano no começo do mês, que elevou as preocupações sobre a inflação e de que o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, elevará as taxas de juros num ritmo mais forte do que o esperado.

Na quinta-feira, o Banco da Inglaterra disse que eera provável elevar a taxa de juros antes do previsto.

Os investidores estão preocupados com políticas monetárias mais apertadas poderiam atingir as ações, cujas avaliações tem sido impulsionadas por anos de condições financeiras soltas. Até agora neste ano, o índice pan-europeu caiu 5,3 por cento.

As ações de energia caíram com a queda dos preços do petróleo pelo sexto dia após o Irã anunciar planos para aumentar a produção e a produção nos EUA atingir níveis recordes.

O índice de petróleo e gás perdeu 1,9 por cento, com quedas da Royal Dutch Shell e da BP.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,09 por cento, a 7.092 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,25 por cento, a 12.107 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,41 por cento, a 5.079 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,33 por cento, a 22.166 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,20 por cento, a 9.639 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,55 por cento, a 5.294 pontos.