Ações europeias se recuperam e sobem; Airbus brilha

Londres – A recuperação dos mercados acionários europeus ganhou força nesta quinta-feira depois que os investidores ignoraram a aceleração da inflação nos Estados Unidos, voltando suas atenções para resultados corporativos fortes como o da maior empresa aeroespacial da região, a Airbus.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,44 por cento, a 1.476 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,53 por cento, a 377 pontos, no seu maior nível em uma semana, embora o principal índice de ações europeu ainda esteja 6,7 por abaixo do pico de 2 anos e meio atingido em 23 de janeiro.Ações cíclicas impulsionaram o mercado, com os setores de recursos básicos, industrial, bancário e de tecnologia tendo o melhor desempenho e se recuperando das fortes perdas da semana passada.

A rápida recuperação de uma alta acima do esperado na inflação norte-americana divulgada na quarta-feira pegou alguns de surpesa, e investidores disseram que a recuperação rápida indicava força do mercado.

“Para mim, é uma clara indicação de que a inflação não é uma grande ameaça como as pessoas supunham nas últimas semanas”, disse Lukas Daalder, vice-presidente de investimentos na Robeco em Roterdã

Os resultados foram o foco das atenções mais uma vez, com dados fortes impulsionando Airbus, Ipsen, Aegon e Schneider Electric.

As ações da Airbus saltaram 10,3 por cento depois que a empresa superou as expectativas de lucro e receita, embora tenha contabilizado um novo gasto de 1,3 bilhão de euros em seu avião militar A400M.

Já a seguradora holandesa Aegon ganhou 2,8 por cento depois de informar que a receita líquida trimestral dobrou e elevar a estimativa para lucros futuros, graças aos cortes tributários nos Estados Unidos, onde mantém 60 por cento de seus negócios.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,29 por cento, a 7.234 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,06 por cento, a 12.346 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,11 por cento, a 5.222 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,28 por cento, a 22.495 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,30 por cento, a 9.714 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,80 por cento, a 5.463 pontos.