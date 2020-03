Ações europeias recuperam algumas perdas com aumento do petróleo

As ações europeias recuperavam parte de suas perdas brutais da sessão anterior nesta terça-feira, com os ganhos nos preços do petróleo e as expectativas de mais estímulo aliviando parte da ansiedade em torno do impacto econômico global do surto de coronavírus.

Às 8:03 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300 subia 4,16%, a 1.379 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhava 3,99%, a 353 pontos, mas estava longe de compensar a queda de 7% registrada na segunda-feira que levou o índice a território baixista — uma baixa de mais de 20% em relação a máximas recordes recentes.

O índice de petróleo da Europa subia 3,6% à medida que os preços do petróleo avançavam cerca de 5% após a maior queda diária em quase 30 anos, que causou extrema volatilidade nos mercados financeiros globais. [O/R]

A recuperação ganhava força conforme os investidores depositavam suas esperanças em ações coordenadas de governos e bancos centrais de todo o mundo para aliviar o impacto do surto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu um passo “importante” na segunda-feira e disse que discutirá um corte nos impostos sobre os salários com os republicanos do Congresso.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 4,30%, a 6.222 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 3,65%, a 11.013 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 4,49%, a 4.919 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 3,63%, a 19.146 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 3,76%, a 7.998 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 5,20%, a 4.488 pontos.