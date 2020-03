Ações europeias afundam com preço do petróleo e bloqueio na Itália

São Paulo — As acções europeias caem esta segunda-feira, levando o STOXX 600 de referência a território de mercado em baixa com um bloqueio no norte de Itália devido ao surto de coronavírus e uma queda de 30% nos preços do petróleo a ampliar os receios de uma recessão global.

O pan-europeu STOXX 600 segue a cair 6,1% entrando num mercado ‘bear’ – geralmente definido como uma queda de 20% em relação aos máximos de todos os tempos.

O FTSE 100 forte em ‘commodities’ de Londres, desce 8,0%, com as acções das principais petrolíferas BP e Royal Dutch Shell a caírem mais de 20%. O pior desempenho do STOXX 600 é da Tullow Oil, com uma impressionante queda de 57%.

O índice de petróleo e gás índice da Europa cai 7,3%, com os preços do petróleo e em queda livre depois da Arábia Saudita ter iniciado uma guerra de preços, cortando o seu preço oficial de venda e estabelecer planos para um aumento dramático na produção de crude no próximo mês.

A Itália tornou-se a linha de frente da crise na Europa, depois do governo ordenar um bloqueio virtual em grande parte de seu norte rico, incluíndo a capital financeira Milão, numa nova e drástica tentativa de conter o surto.