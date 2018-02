Ações do Walmart caem mais de 9% após lucro menor

Nova York – O gigante varejista norte-americano Walmart divulgou na terça-feira lucro trimestral inferior ao esperado e queda acentuada no crescimento das vendas online durante o importante período de compras do fim do ano, levando suas ações a caírem mais de 9 por cento na bolsa de Nova York.

Embora as vendas pelo conceito mesmas lojas nos Estados Unidos tenham subido pelo 14º trimestre consecutivo, as vendas online da Walmart cresceram 23 por cento no quarto trimestre encerrado em 31 de janeiro de 2017, ante crescimento de 50 por cento no trimestre anterior.

Às 12h25 (horário de Brasília), as ações do Walmart recuavam 9,3 por cento, levando a empresa a perder mais de 24 bilhões de dólares em valor de mercado.

O varejista disse que grande parte da desaceleração nas vendas online foi planejada, conforme continuou investindo no crescimento do negócio, mas também citou problemas operacionais na recomposição de estoques que prejudicaram o crescimento das vendas.

Excluindo itens especiais que impactaram negativamente o lucro, os ganhos chegaram a 1,33 dólar por ação no trimestre. A estimativa média de analistas era de lucro de 1,37 dólar por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido trimestral caiu 42,1 por cento, para 2,18 bilhões dólares, de 3,76 bilhões de dólares no mesmo intervalo um ano antes. O lucro operacional consolidado recuou 28 por cento, para 4,5 bilhões de dólares.

Em janeiro, o varejista anunciou aumento do salário mínimo para 11 dólares por hora e bônus para os funcionários, depois de se beneficiar da nova lei tributária dos Estados Unidos.

Analistas disseram que a guerra de preços com a Amazon.comtambém pesava nas margens da empresa. Em novembro, os preços do Walmart estavam supreendentemente bem próximos dos praticados pela Amazon pela primeira vez.

As vendas nas lojas dos EUA abertas há menos de um ano aumentaram 2,6 por cento, excluindo as flutuações dos preços dos combustíveis, ante expectativa do mercado de aumento de 2 por cento, de acordo com o Consensus Metrix. O varejista registra mais de três anos consecutivos de crescimento dos EUA.

A receita total aumentou 4,1 por cento no trimestre, para 136,3 bilhões de dólares, superando estimativas de analistas de 134,9 bilhões de dólares.

O Walmart previu lucro entre 4,75 e 5 dólares por ação no ano fiscal atual, além de aumento de 2 por cento nas vendas pelo conceito mesmas lojas nos EUA. Os analistas estimavam lucro de 5 dólares por ação no mesmo período.

O Walmart também espera que o crescimento do comércio eletrônico dos EUA no ano fiscal seja de cerca de 40 por cento.