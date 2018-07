Ações do Twitter caem 17% e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ações do twitter caem 17% antes do mercado abrir em Wall Street. A rede social reportou uma queda de 1 milhão de usuários no quadrimestre de 2018, de acordo com a agência Bloomberg.

Facebook perde US$ 119 bilhões e tem maior queda diária da história de Wall Street. A queda aconteceu após divulgação do balanço da empresa que continha projeções pessimistas sobre a empresa.

PSDB define o que fazer, afinal, com Aécio Neves. São três as opções para o senador: a reeleição, uma vaga como deputado federal ou abandonar a política.

Dersa move ação contra ex-diretor por desvio no Rodoanel. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a estatal pede a condenação do engenheiro Paulo Vieira de Souza pelo suposto desvio de R$ 374,9 mi.

Apoio do BNDES a indústria tem menor nível em 23 anos. De acordo com o jornal Valor Econômico, os empréstimos para o setor ficaram em R$ 13,49 bilhões no 1º semestre, o pior nível da série histórica.

Política e mundo

Petrobras recorre ao STF para suspender ação trabalhista de R$ 17 bi. Questão deverá afetar cerca de 7 mil processos que tratam do assunto em todo o país. Cabe recurso contra a decisão ao próprio tribunal e ao Supremo.

TCU lança plataforma com lista de políticos que tiveram contas rejeitadas. Consulta aos 7.431 nomes pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, candidatos e o próprio MP a obter informações.

Os Brics se unem contra guerra comercial de Trump. Eles ressaltaram “a importância de uma economia mundial aberta que permita a todos os países e a todos os povos compartilhar os benefícios da mundialização”.

Moody’s rebaixa rating do Chile de Aa3 para A1 e altera perspectiva. Apesar dos indícios de melhora de curto prazo nas perspectivas econômicas e fiscais, agência não espera recuperação da força de crédito dos anos anteriores.

Enquanto você desligou…

Greve tem impacto de R$ 47 milhões em receita da EcoRodovias. Em maio, mês em que foi deflagrada a greve de caminhoneiro, houve queda de 17,4% no movimento nas estradas da companhia.

Pentágono abre concorrência para projeto de computação em nuvem. Contrato da Iniciativa Conjunta de Infraestrutura de Defesa é parte de uma estratégia ampla de modernização do Departamento de Defesa.

Xerox tem lucro abaixo das estimativas, receita recua. Companhia, que vem explorando opções que incluem a venda da empresa, foi processada pela Fujifilm em mais de 1 bilhão de dólares em indenizações.

Localiza tem lucro líquido de R$ 141,9 milhões no 2º trimestre. No acumulado do primeiro semestre, o lucro da companhia chegou a R$ 317,9 milhões, um crescimento de 27,4% em relação ao ano passado.

Renner tem alta de 42% no lucro do 2º trimestre. Empresa teve lucro líquido de 274,7 milhões de reais no segundo trimestre, superando em 42 por cento o resultado do mesmo período de 2017.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o PIB trimestral, o índice Michigan de percepção do consumidor, as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC e o discurso de Bullard, membro do FOMC. Na Zona do Euro, também terá a divulgação das posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.