Ações do Facebook disparam após lucro maior do que o esperado

São Paulo — As ações do Facebook sobem mais de 9% nesta quinta-feira nos Estados Unidos, após a empresa anunciar um aumento de 63% de seu lucro nos três primeiros meses do ano.

No total, o lucro da companhia de Mark Zuckerberg chegou a 4,988 bilhões de dólares no primeiro tri, o equivalente a 1,69 dólar por ação. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 1,35 dólar por ação.

A receita da companhia no período entre outubro e dezembro foi de 11,966 bilhões de dólares, um avanço de 49% em relação à receita de 8,032 bilhões de dólares registrada no mesmo período de 2017.

Analistas consultados pela FactSet previam um avanço menor na receita, para 11,42 bilhões de dólares. Investidores também esperavam que os números fossem impactados pelo escândalo de vazamento de dados envolvendo a empresa de marketing polítco Cambridge Analytica.

Ano difícil

A receita de publicidade para aparelhos móveis representou 91% da receita de publicidade no primeiro trimestre, em comparação com aproximadamente 85% da receita de publicidade entre janeiro e março de 2017.

Para Zuckerberg, 2017 “foi um ano forte para o Facebook, mas também difícil”. Nesse sentido, ele afirmou que, em 2018, “estamos focados em garantir que o Facebook não seja apenas divertido de usar, mas também bom para o bem-estar das pessoas e para a sociedade”.

De acordo com o Facebook, o número de usuários ativos diários foi de 1,45 bilhão no fim de março, um avanço de 13% na comparação anual, em linha com o resultado esperado por analistas consultados pela FactSet.

Já o número de usuários ativos mensais foi de 2,20 bilhões no fim do mês passado, marcando uma alta de 13% na comparação com o mesmo período do ano anterior.