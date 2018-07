Ações do Facebook despencam quase 20% e afetam Nasdaq

Nova York – Uma queda nas ações do Facebook levou o Nasdaq a cair mais de 1 por cento nesta quinta-feira, a maior perda diária do índice em um mês, mas ações da indústria subiram após os Estados Unidos e a União Europeia (UE) dizerem que vão negociar sobre comércio.

O índice Dow Jones subiu 0,44 por cento, a 25.527 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,31 por cento, a 2.837 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,01 por cento, a 7.852 pontos.

As ações do Facebook despencaram 19,0 por cento, maior queda percentual diária da história, após a gigante de redes sociais prever anos de margens menores de lucro. O declínio nos papeis do Facebook pesaram sobre o índice de tecnologia do S&P 500, que caiu 1,6 por cento.

As ações da Amazon.com, outro membro do chamado grupo FANG, perderam 3 por cento e teve o segundo pior desempenho do S&P após o Facebook. Após o fim da sessão, os papéis estavam modestamente positivos em negociações voláteis após resultados trimestrais da companhia.

As ações do Twitter, que deverá reportar resultados trimestrais na sexta-feira, caíram 2,9 por cento.

Mas enquanto o Nasdaq e o S&P 500 recuaram, o Dow subiu, em parte devido à força das ações industriais. Os papéis do setor, que têm sido um termômetro das tensões comerciais, foi ajudado após o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, concordarem em trabalhar para resolver as tarifas dos EUA sobre aço e alumínio e as medidas retaliatórias da UE.

(Reportagem adicional de Amy Caren Daniel)