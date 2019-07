Ações do Facebook avançam 6% após resultado superar estimativas

As ações da gigante das redes sociais Facebook subiram 6% no after market desta quarta-feira (24). A empresa divulgou resultados que superaram estimativas de analistas, mesmo com a maior rede social do mundo concordando em pagar 5 bilhões de dólares para encerrar um processo sobre violação de privacidade de usuários.

Os usuários ativos mensais do Facebook aumentaram 8%, para 2,41 bilhões, no segundo trimestre, em linha com as estimativas, segundo dados do IBES da Refinitiv. Já as vendas de anúncios aumentaram 27,5%, para 16,62 bilhões de dólares, acima da estimativa média dos analistas, de 16,28 bilhões.

O lucro líquido atribuível aos acionistas do Facebook caiu para 2,62 bilhões de dólares, ou 0,91 dólar por ação, nos três meses encerrados em 30 de junho, ante 5,11 bilhões, ou 1,74 dólar por ação, um ano antes. Excluindo a multa da FTC e outros itens, o Facebook lucrou 1,99 dólar por ação.

A receita total subiu cerca de 28%, para 16,9 bilhões de dólares, acima da estimativa média de analistas, de 16,51 bilhões de dólares.