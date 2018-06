Ações do Dropbox atingem máxima recorde após IPO

O Dropbox está tendo seu melhor dia desde o IPO sem um catalisador claro para o movimento. As ações da empresa estão sendo negociadas 80 por cento acima do preço da oferta pública inicial.

Os papéis do Dropbox subiram para máxima recorde de 38,09 dólares na sessão, a caminho de atingir o segundo maior ganho percentual em um dia, ofuscado apenas pelo aumento de 35 por cento observado na estreia das ações no mercado. O volume de negócios também se sobressaía, com mais de 15 milhões de ações.

As ações oscilavam em torno de 30 dólares após a divulgação de um relatório dos EUA sobre compartilhamento de arquivos em 10 de maio. Dias depois, contudo, o Dropbox anunciou que planejava expandir seu centro de desenvolvimento em Israel, contratando mais funcionários e procurando possíveis parcerias e oportunidades de aquisição em segurança e aprendizado em máquinas.

A empresa de San Francisco concorre com Google, Microsoft, Amazon.com e a Box.