Ações disparam, e Amazon se aproxima de US$ 1 trilhão em valor de mercado

Nova York – O preço da ação da Amazon superou pela primeira vez a barreira dos US$ 2 mil na Bolsa de Nova York nesta quinta-feira, um recorde para a empresa, que fica cada vez mais perto de atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado.

A Amazon está perto de se tornar a segunda empresa americana a alcançar esse valor de mercado. A primeira foi a Apple, em princípios de agosto.

A empresa fundada por Jeff Bezos havia fechado na quarta-feira em alta de 3,2% e hoje continuava a crescer, avançando mais de 1% até um preço por ação acima dos US$ 2.020 uma hora depois da abertura do mercado. Para alcançar o trilhão de dólares, a Amazon torce para que as ações cheguem a um preço de US$ 2.050,27.

Durante o ano passado, os títulos da Amazon se valorizaram mais que o dobro. Em agosto de 2017, ainda estavam abaixo dos US$ 1 mil.

Na quarta-feira, analistas da Morgan Stanley revisaram as expectativas para a empresa e apostaram que as ações da empresa vão continuar a subir com força.