Ações de times de futebol sobem no fim da janela europeia

(Bloomberg) — A janela de transferências do futebol europeu se encerrou na última quinta-feira, de forma que os clubes das maiores divisões do continente precisam negociar jogadores até a meia-noite pelo horário da Europa Central.

Os investimentos das equipes da Premier League inglesa têm sido bastante apagados, segundo Dan Jones, da Sports Business Group, da Deloitte, que disse que a escassez de negócios possivelmente se deva ao fato de os maiores clubes da liga estarem em posições relativamente estáveis na tabela.

Fora da Inglaterra, no entanto, muitas das grandes equipes de capital aberto da Europa têm estado ocupadas. A seguir, analisamos as principais transferências e o desempenho dos preços das ações dos envolvidos.

OBSERVAÇÃO: os valores dos jogadores são estimativas do website transfermarkt.com, com exceção dos anunciados.

Borussia Dortmund GmbH

Chegam: Leonardo Balerdi, Paco Alcácer. Sai: Christian Pulisic

Variação do preço das ações em janeiro: + 12%

A decisão do Chelsea de pagar 64 milhões de euros (US$ 73 milhões) pelo indesejado meio-campista americano Pulisic, do Dortmund, gerou uma certa reprovação e foi vista por alguns como uma decisão comercial que visa a aumentar o interesse dos torcedores americanos pela equipe.

Em termos de chegadas nesta janela, o Dortmund anunciou a contratação do zagueiro Balerdi, de 19 anos, do Boca Juniors, da Argentina. A transferência custou 15 milhões de euros, segundo a Forbes. Também é notável o anúncio do Dortmund, em novembro, de que havia acionado a opção de compra do atacante espanhol Alcácer, emprestado pelo Barcelona. A transação custou 23 milhões de euros, informou o Barcelona em agosto.

AFC Ajax N.V.

Saem: Frenkie de Jong, Maximilian Wober

Variação do preço das ações em janeiro: + 11%

O Ajax vendeu o meia holandês De Jong, de 21 anos, ao Barcelona por uma quantia inicial de 75 milhões de euros em meio ao interesse do Paris Saint-Germain, da França, e do Manchester City, da Inglaterra. De Jong entra na ilustre lista de jogadores que atuaram no Ajax e no Barcelona, que inclui Johan Cruyff, Patrick Kluivert e Luis Suárez.

Juventus Football Club S.p.A.

Principais negócios: Aaron Ramsey (noticiado). Saem: Emil Audero, Gonzalo Higuaín

Variação do preço das ações em janeiro: + 33%

A equipe de Cristiano Ronaldo tem estado ocupada. Reportagens de jornais britânicos sugerem que o meio-campista galês Ramsey, do Arsenal, com avaliação estimada em 36 milhões de libras, se unirá à equipe italiana de graça quando seu contrato terminar, no verão (Hemisfério Norte).

O atacante argentino Higuaín foi emprestado ao Chelsea Football Club por cerca de 8 milhões de libras e o clube londrino tem a opção de comprar a ex-estrela do Real Madrid por 36 milhões de euros, informou a BBC.

Galatasaray S.K.

Saem: Ozan Kabak, Garry Rodrigues

Variação do preço das ações em janeiro: + 23%

O clube de futebol mais bem-sucedido da Turquia vendeu o zagueiro Kabak, de 18 anos, ao VfB Stuttgart, da Alemanha, por 9,9 milhões de libras, e o meia Rodrigues, de 28 anos, antes noticiado como alvo do clube inglês Newcastle United, ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por 8,1 milhões de libras.

A.S. Roma S.p.A.

Principais negócios: nenhum

Variação do preço das ações em janeiro: + 8%

A Juventus não foi a única equipe italiana a ganhar com as notícias sobre transferências. As ações da Roma deram um salto em meio a reportagens de jornais de que o Manchester United estava interessado em contratar o zagueiro grego Kostas Manolas, avaliado em 40,5 milhões de libras. No entanto, essa transferência ainda não se concretizou até agora.

Manchester United

Sai: Marouane Fellain

Variação do preço das ações em janeiro: +2%

O United permanece praticamente à margem nesta janela de transferências, com negócios basicamente limitados a assegurar novos contratos para os jogadores atuais, segundo jornais locais.