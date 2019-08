Ações de produtoras de videogames recuam após comentários de Trump

Bangalore — As ações de algumas das produtoras de videogames dos Estados Unidos recuavam nesta segunda-feira, reagindo a comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a ocorrência de mais dois ataques armados ocorridos no país neste final de semana.

As ações da Electronic Arts recuavam 4,6%, Take-Two Interactive Software perdia 6,1%, Activision Blizzard mostrava baixa de 6,2%, Zynga se desvalorizava em 3,5% e a varejista de jogos GameStop tinha queda de 4,5%.

Trump afirmou que internet, redes sociais e videogames violentos têm ajudado a radicalizar as pessoas.

Os ataques deste final de semana deixaram 29 mortos no Texas e Ohio e dezenas de feridos.

A Take-Two deve divulgar resultados trimestrais após o fechamento dos mercados nesta segunda-feira.