Ações de maconha no Canadá têm uma boa razão para aumentar

São Paulo – As ações canadenses de maconha podem avançar muito ao menor sinal de esperança — desde a legalização na Califórnia, onde a maioria delas sequer têm exposição — até expectativa para um crescimento explosivo das vendas. Mas este aqui é um motivo concreto: o uso da droga para fins medicinais está aumentando no Canadá.

O número de pessoas cadastradas para usar maconha medicinal chegou a 235.621 no fim de setembro, 40% a mais do que no fim de março, de acordo com dados trimestrais divulgados na quinta-feira pela Health Canada, a agência de saúde pública do país. Cerca de 0,6% dos quase 37 milhões de habitantes do país usam maconha para a dor e outros problemas.

As ações canadenses de maconha têm subido muito. A Canopy Growth Corp. tornou-se o maior ativo de maconha do mundo com um valor de mercado de 6,2 bilhões de dólares canadenses (US$ 5 bilhões) agora que o governo se prepara para legalizar a droga para uso recreativo até julho.

As ações caíram na quinta-feira, depois que surgiu a notícia de que o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, planeja rescindir uma política da era Obama que possibilitou que o uso recreativo crescesse em muitos estados. Os advogados americanos nos estados em que a maconha é legal agora poderão abrir processos em casos que considerarem necessários.