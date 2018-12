Ações de Gol e Azul disparam até 13% com recuperação judicial da Avianca

São Paulo — As ações da empresa aérea Gol subiram 13% nesta terça-feira (11) —a maior alta entre os papéis que fazem parte do Ibovespa. Os papéis de outra companhia aérea, a Azul, também valorizaram bastante, 6%.

O motivo é a divulgação da notícia de que a concorrente Avianca pediu recuperação judicial. Com um competidor a menos, aumenta a demanda para as empresas que estão no mercado.

Analistas acreditam que a Gol deve ser mais beneficiada pela diminuição da concorrência, já que opera trechos semelhantes aos da Avianca, em aeroportos de grandes cidades. Já a Azul se concentra mais em aeroportos regionais.