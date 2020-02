Ações de farmacêutica disparam após anúncio de vacina contra coronavírus

São Paulo — As ações da farmacêutica Moderna disparavam na manhã desta terça-feira nos negócios da Nasdaq após o anúncio do início dos testes de uma vacina contra o coronavírus. As ações da companhia no After Market chegaram a subir quase 17%, mas perderam ritmo e operavam com alta de cerca de 15%. Nesta segunda, o Wall Street Journal divulgou a criação da vacina. De acordo com o jornal, a empresa entregou ao National Institute of Allergy and Infectious Deseases, do governo norte-americano, um pacote com as vacinas para que eles comecem a fazer testes em humanos, o que deve ter início em abril. Veja também MERCADOS Após fortes quedas devido ao coronavírus, bolsas da Europa voltam a cair



Desde o início da epidemia, o coronavírus vinha impactando negativamente o mercado financeiro global, com fortes quedas das ações de empresas de turismo, como hotéis, e companhias aéreas.

Com a gravidade do surto na Itália, país da Europa com mais casos, os índices europeus despencaram ontem , puxado por empresas como Lufthansa e Air France.

Vacina

No mundo todo, pesquisadores têm enfrentado uma corrida contra o tempo para descobrir uma vacina eficaz. Nesta terça, o governo dos Estados Unidos informou que investirá cerca de US$ 1 bilhão em pesquisas de uma vacina para o coronavírus.

Na China, em Hong Kong, pesquisadores afirmaram que já desenvolveram um tipo de vacina, mas que o período de testes em animais deverá levar alguns meses. A nova vacina seria uma modificação da vacina da gripe que se propõe a proteger tanto do coronavírus da China quanto de gripes comuns.

No britânico Imperial College, as primeiras versões de uma vacina contra o coronavírus já têm sido testadas em ratos. Os testes começaram no começo do mês e devem terminar até o fim do ano.