Ações de dona do Google disparam após receita do 1º tri surpreender

As ações da Alphabet, controladora do Google, YouTube e Android, chegaram a subir 9,85% na máxima desta quarta-feira, 29, após a empresa divulgar lucro de 6,836 bilhões de dólares em seu balanço do primeiro trimestre. O montante é 2,69% superior ao registrado no ano passado.

No período, a receita da companhia foi de 41,159 bilhões de dólares – crescimento de 13,26% na comparação anual. O valor também ficou acima da projeção de mercado, que esperava uma receita de cerca de 40,3 bilhões de dólares.

Embora represente cerca de 10% de toda a receita, nos três primeiros meses, os ganhos com propagandas no YouTube cresceram 33,49% – a maior alta proporcional entre as principais fontes de renda do grupo.

Vista como uma das possíveis beneficiárias do efeito quarentena, a Alphabet constatou que, apesar de ter aumentado o volume de pesquisas em suas plataformas, em março, houve queda da arrecadação com anúncios – que representa cerca de 80% do total da receita da companhia.

“Também avaliamos a deterioração do crédito realizado devido a mudanças no ambiente macroeconômico, que se refletiu em um aumento em nossa provisão de perdas”, informou a empresa.