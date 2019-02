Bancos brasileiros são destaque entre grandes bancos do mundo

São Paulo – As ações dos bancos brasileiros foram destaque em janeiro. Um levantamento realizado pela Economatica, provedora de informações financeiras, apontou que entre as 20 ações de bancos com melhor desempenho no mês passado, oito são de brasileiros.

As ações ordinárias do Bradesco, BBDC3, registravam a maior valorização no período, de 26,26%, seguida pela ação preferencial (BBDC4) do banco com valorização de 24,31%. Com o desempenho dos papéis, o Bradesco fechou o mês sendo avaliado em US$ 78,3 bilhões, ou seja R$ 286,1 bilhões.

As ações preferenciais do Santander (SANB4) têm o terceiro melhor desempenho no ranking, com valorização de 24,24% em janeiro. As units ocupam a quinta colocação, com 22,74% e na sequência estão as ações ordinárias, com 21,45%.

O Banco do Brasil aparece na sétima colocação, com desempenho de 18,36% e os papéis do Itaú Unibanco ocupam a 10ª e 11ª posição.

Confira a tabela abaixo. A análise foi efetuada no mês de janeiro com os preços em dólares para ter uma mesma base comparativa.