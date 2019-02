Ações da Vale sobem após balanço e boas notícias da China

São Paulo – As ações da Vale abriram o pregão em forte alta, impulsionadas pelos dados positivos da balança comercial chinesa. Na máxima do dia, os papéis ordinários (VALE3) e os preferenciais (VALE5) subiram 2,34% e 2,23%, respectivamente.

As importações de petróleo e minério de ferro – que impactam diretamente a Vale – se recuperaram de mínimas de vários meses para registrar máximas no mês passado.

Segundo dados da Administração de Alfândega, as exportações subiram 5,1% em julho ante o ano anterior, após a primeira queda em 17 meses em junho. As importações foram ainda melhores, com um salto de 10,9% ante o ano anterior, mais de cinco vezes o que analistas esperavam

Balanço



Os dados positivos na China abafaram a queda de 84% no lucro trimestral da mineradora apresentado na noite desta quarta-feira. Bem abaixo das expectativas dos analistas, o lucro líquido da Vale foi de 832 milhões de reais no segundo trimestre de 2013, antes os 5,32 bilhões de reais registrados no mesmo período do ano passado.

Segundo a empresa, a grande vilã foi a variação cambial –10,5% na comparação entre os preços finais do segundo e do primeiro trimestre do ano – sobre a dívida em moeda estrangeira, que tirou 4,1 bilhões de reais do resultado.

A Vale afirmou ainda que se fosse desconsiderado o impacto do câmbio sobre a dívida e outros itens considerados não recorrentes, o lucro teria sido bem superior, de 5,2 bilhões de reais, mas ainda com um recuo de 28% na comparação anual.

Por outro lado, na parte operacional as perdas foram menos agressivas. A receita líquida foi de 22,9 bilhões de reais. A queda de 7% em relação a um ano antes foi influenciada principalmente pela queda de 11,8% no preço do minério de ferro. A produção da commodity também caiu, 9,1%, para 73,2 milhões, por conta das chuvas que atingiram a região de Carajás.

Na visão dos analistas da corretora Ativa, o resultado foi positivo.

“O management vem conseguindo entregar uma boa performance operacional, e esse trimestre continuou demonstrando o potencial da divisão de metais básicos, que vem reduzindo seus custos operacionais e alavancando as receitas, desencadeando maiores valores a essas operações, subavaliadas pelo mercado”, afirmaram em relatório.

Eles destacam ainda que a queda de desempenho no segmento de minério de ferro, impactada por fatores climáticos, deve se normalizar.