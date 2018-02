Ações da UPS e FedEx caem após notícia de lançamento da Amazon

As ações da UPS e da FedEx caíam mais de 3 por cento nesta sexta-feira, depois de um relatório dizer que a Amazon.com está se preparando para lançar um serviço de entregas para empresas, o que competiria diretamente com as firmas de entregas dos Estados Unidos.

A empresa de e-commerce espera lançar um novo serviço de entrega, denominado “Shipping with Amazon” ou SWA, em Los Angeles nas próximas semanas, de acordo com reportagem do jornal norte-americano Wall Street Journal, que citou pessoas familiarizadas com o assunto.

O serviço, que vai permitir que a Amazon retire entregas em outras empresas e as enviem para os consumidores, pode ser expandido para mais cidades ainda neste ano, segundo a reportagem.

O programa está sendo testado com produtos de terceiros comercializados na Amazon e, eventualmente, pode ser estendido para outros negócios, disse o jornal acrescentando que a Amazon estava planejando superar a UPS e a FedEx em preço, embora a estrutura exata da cobrança ainda não esteja clara.

As ações da FedEx operavam em queda de cerca de 3,55 por cento, a 230,77 dólares, enquanto os papéis da UPS recuavam 3,58 por cento 105,37 dólares na Bolsa de Valores de Nova York.