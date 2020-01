Ações da Tesla disparam 10% após surpreender em resultado financeiro

Da Redação, com agências

São Paulo – As ações da Tesla chegaram a subir 11,88% na Nasdaq nesta quinta-feira (30), após a empresa de veículos elétricos voltar a surpreender os investidores em balanço do quarto trimestre de 2019. A companhia reportou lucro de líquido de 105 milhões de dólares no período, gerando ganhos de 2,07 dólares por ação, contra uma expectativa de 1,72 dólar por papel.

A receita de 7,3 bilhões de dólares obtida nos três últimos meses do ano passado também ficaram acima das expectativas. O mercado esperava algo em torno de 6,95 bilhões de dólares.

Somente em janeiro, as ações da Tesla acumulam valorização de mais de 50% considerando a apreciação de hoje (30). O forte movimento de alta começou em outubro, quando a empresa de Elon Musk apresentou lucro de 1,86 dólar por ação contra uma projeção de prejuízo de 0,86 dólar por papel. Desde então, as ações acumulam alta de cerca de 160%.