Ações da Tesla desabam após EUA abrirem investigação por acidente fatal

Um acidente fatal envolvendo um veículo da Tesla Model X, perto de Mountain View, na Califórnia, na semana passada, provocou uma investigação federal, disse o Conselho Nacional de Segurança de Transporte dos EUA na terça-feira.

As ações da empresa, que caíram 8,2 por cento na véspera, após o anúncio da investigação, recuavam mais 6 por cento nesta sessão.

A Moody’s Investors Service rebaixou na terça-feira o rating de crédito da Tesla para B3 de B2. A Moody’s disse que os ratings “refletem o significativo déficit na taxa de produção do veículo elétrico Model 3 da empresa”.

Também “enfrenta pressões de liquidez devido ao seu grande fluxo de caixa livre negativo e aos vencimentos pendentes de títulos conversíveis”.

A Moody’s disse que a Tesla está visando a produção semanal de 2.500 veículos Model 3 até o final de março e 5.000 por semana até o final de junho, abaixo das expectativas de produção de 5.000 por semana até o final de 2017 e 10.000 no fim de 2018. Tesla planeja fornecer uma atualização sobre a produção do Modelo 3 na próxima semana.

No acidente da semana passada não ficou claro se o sistema de controle automatizado da Tesla estava dirigindo o carro. O acidente envolveu dois outros veículos, de acordo com as autoridades.

Os veículos da Tesla têm um sistema chamado Autopilot que assume algumas tarefas de direção. O motorista da Tesla, de 38 anos, morreu em um hospital próximo logo após o acidente.

Na terça-feira, a Tesla disse em um post que “ainda não se sabe o que aconteceu nos momentos que antecederam o acidente”, mas dados adicionais mostram que os proprietários de veículos Tesla passaram pelo mesmo trecho da estrada com o piloto automático ligado “aproximadamente 85.000 vezes… e nunca soubemos de nenhum acidente”.

“Ficamos profundamente tristes com este acidente, e oferecemos nossa total cooperação às autoridades enquanto trabalhamos para estabelecer os fatos do incidente”, afirmou a Tesla em um comunicado anterior.