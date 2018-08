Ações da Tesla caem 2% após Musk abandonar plano de fechar capital

As ações da Tesla caíam cerca de 2 por cento nesta segunda-feira em Nova York, após o presidente-executivo Elon Musk abandonar o plano de fechar o capital da montadora, com alguns analistas dizendo que a empresa precisa de sangue novo na alta administração para sustentar sua posição junto a investidores.

O empreendedor bilionário disse em um blog no fim de sexta-feira que consultas feitas com a ajuda do Goldman Sachs e do Morgan Stanley mostraram que a maioria dos atuais acionistas da Tesla se opõe ao acordo que ele propôs no Twitter há três semanas.

“Estamos esperançosos de que… os últimos 17 dias levem o conselho a abrir caminho para um CEO mais operacional ou no mínimo um vice-presidente de operações”, disseram os analistas da Cowen and Co em uma nota a clientes.

As ações da Tesla – que acumulam queda de quase 15 por cento ante o pico de 7 de agosto, quando Musk tuitou que havia “financiamento garantido” para o fechamento de capital da empresa pelo valor de 420 dólares por ação – caíram inicialmente mais de 5 por cento nas negociações europeias e no pré-mercado em Nova York.

Uma série de notas de analistas de Wall Street questionou a credibilidade de Musk no futuro diante de uma possível investigação por parte da Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado financeiro) sobre a precisão do tuíte de 7 de agosto, de que o financiamento para a compra estava “garantido”.

“O envolvimento de Musk na empresa é crítico, mas agora, mais do que nunca um sólido executivo nº 2 –alguém com forte experiência operacional que possa ajudar a Tesla a avançar de ideias para execução– é crucial”, escreveu o analista Joseph Spak, da RBC Capital Markets em uma nota a clientes.

A Tesla disse domingo que não estava em busca de um vice-presidente de operações (COO).

“Embora nós sempre buscamos por executivos altamente talentosos… não há busca ativa por um COO”, disse uma porta-voz por email.

Com a ideia de Musk de uma compra das ações em mercado amparada pelo fundo soberano da Arábia Saudita agora descartada, a atenção se volta para os esforços da Tesla de se tornar rentável, suas reservas de caixa e que passos Musk poderia dar para levantar novos recursos.

A Tesla tinha 2,78 bilhões de dólares em caixa no fim do segundo trimestre, após um prejuízo recorde de 718 milhões de dólares.

No início de agosto, antes do plano de fechar capital ser divulgado, a Tesla reiterou uma previsão de que teria lucro nos terceiro e quarto trimestres, sob regras normais de contabilidade, e Musk disse que a empresa não precisaria levantar mais dinheiro.

“Com sua missão de longo prazo intacta, mas crescimento de curto prazo instável, sérias falhas na capacidade de execução e um conselho de administração sob pressão por não assumir seus deveres, agora pode ser o momento para terceiros se envolverem, seja de tecnologia ou até mesmo petróleo”, disse o analista Philippe Houchois, da Jefferies, a clientes.

Um dos maiores desafios da Tesla é acelerar a produção de seu mais recente veículo, o Model 3, que é crítico para suas metas de rentabilidade.

A queda desta segunda-feira ainda deixaria as ações 27 por cento acima da mínima de 244,59 dólares, vista em 2 de abril, um dia antes de a fabricante de veículos elétricos divulgar sua produção e entregas do Model 3 para o primeiro trimestre.