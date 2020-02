Ações da Tesla caem 15% por atraso nas entregas de carros na China

São Paulo – Após subir 112% apenas em 2020, as ações da fabricante de carros elétricos operam em queda nesta quarta-feira (5). No início da tarde, os papéis caíam 15,1% para 752,46 dólares.

Parte dessa queda se dá pelo pronunciamento do vice-presidente da Tesla, Tao Lin, de que as entregas programadas para o início de fevereiro sofrerão atraso devido ao fechamento da fábrica na China, seguindo as diretrizes do governo devido ao surto do coronavírus que já infectou pelo menos 24.000 pessoas e matou mais de 490.

“A entrega proposta (de carros) no início de fevereiro será adiada”, anunciou Lin, no serviço de microblog chinês Weibo, segundo uma tradução da CNBC, em resposta a uma pergunta de um usuário. “Vamos recuperar a linha de produção assim que a situação do surto melhorar.”

O diretor financeiro da Tesla, Zach Kirkhorn, disse na teleconferência trimestral da empresa na semana passada que a fábrica permanecerá fechada por mais uma semana ou uma semana e meia.

“Isso pode impactar levemente a lucratividade do trimestre, mas é limitado, pois a contribuição para o lucro do Modelo 3 Xangai permanece nos estágios iniciais”, disse ele.

A mudança de direção não significa a priori uma reversão na expectativa dos investidores. Na verdade, pode ser um movimento de realização dos lucros — quando investidores vendem os papéis de olho no retorno que vão embolsar — depois de um rali histórico.

Para o analista Daniel Ives, da Wedbush, esse atraso nas entregas são provavelmente uma “pequena lombada” no caminho da Tesla, de acordo com CNBC. “Os efeitos serão de curto prazo. Dito isto, a China é o ponto principal da tese de touro em Tesla nos próximos anos”, escreveu ele. Ives tem uma recomendação neutra para as ações da Tesla e um preço alvo de 710 dólares.

Na terça-feira (4), a casa Canaccord Genuity rebaixou a recomendação de Tesla de “compra” para “manutenção”. No entanto, manteve o preço-alvo de 750 dólares.