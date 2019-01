Ações da Sony sobem à máxima em 9 anos após estimativa de lucro

Tóquio – As ações da Sony Corp subiram para máximas de nove anos nesta quarta-feira, após a empresa japonesa ter previsto lucro recorde, que justificou seus esforços de reestruturação e elevou as expectativas de manutenção do bom momento para a lucratividade.

Sob a administração do presidente-executivo Kazuo Hirai, a gigante da tecnologia e entretenimento simplificou os negócios de eletrônicos não rentáveis e capitalizou a propagação de smartphones com seus sensores de imagem.

Citando vendas robustas de sensores de imagem, além de TVs topo de linha, a Sony elevou sua expectativa para o lucro operacional para o ano a 630 bilhões de ienes (5,5 bilhões de dólares), 26 por cento acima da previsão anterior e 7,5 por cento superior à estimativa média dos analistas.

“Os sensores de imagem serão usados em várias áreas, e o mercado é muito grande”, disse o analista de mercado da Securities Japan Masayuki Otani.

“A lucratividade está aumentando e no médio a longo prazo nós esperamos que o preço das ações voltem ao nível de 2007, a 7.190 ienes.”

As ações da Sony subiram 12,4 por cento para o seu nível mais alto desde junho de 2008, tornando-se a empresa com maior volume de negócios em Tóquio. O papel encerrou em alta de 11,4 por cento, a 4.918 ienes, conferindo um valor de mercado para a empresa de cerca de 54,6 bilhões de dólares.

A nova previsão para o lucro é 20 por cento superior ao recorde atual, estabelecido há duas décadas, quando as fortes vendas de produtos eletrônicos se combinaram com a popularidade do primeiro PlayStation e do sucesso de bilheteria do filme MIB -Homens de Preto.

Para desenvolver novos motores de lucro, a empresa vem impulsionando os investimentos em inteligência artificial e está expandindo seu portfólio de produtos de consumo.