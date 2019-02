Ações da Sony saltam após anúncio de recompra de US$ 910 milhões

Tóquio – A Sony anunciou sua primeira grande recompra de ações nesta sexta-feira, no valor de 100 bilhões de ienes (910 milhões de dólares), ajudando o papel a se recuperar de queda sofrida dias atrás quando investidores se assustaram com resultado trimestral do grupo.

O anúncio marcou a segunda grande recompra do Japão nesta semana, depois que o investidor de tecnologia SoftBank Group programou a recompra de 600 bilhões de ienes em ações usando a oferta pública inicial de sua unidade de telecomunicações. As ações da Sony encerraram esta sexta-feira em alta de 4,1 por cento.

As empresas japonesas vêm aumentando as recompras, já que os investidores estão cobrando retornos mais altos em um país que não é conhecido gerar grandes ganhos aos acionistas. O governo também entrou na discussão, esperando que retornos maiores atraiam mais dinheiro estrangeiro para o Japão.

A quantidade de recompras anunciadas pelas empresas listadas aumentou cerca de 2,5 vezes nos últimos cinco anos, segundo a empresa de serviços de dados financeiros I-N Information Systems.

As ações da Sony caíram 14 por cento, chegando ao menor nível em um ano, depois que a empresa divulgou resultado fraco na divisão de videogames. A Sony também reduziu perspectivas de desempenho na área de sensores de imagem, citando a fraqueza no mercado global de smartphones.