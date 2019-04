Ações da Petrobras sobem mais de 3% com aceno a caminhoneiros

São Paulo – As ações da Petrobras subiram 3,26% com a notícia de que o governo fechou um acordo com os caminhoneiros, afastando — ao menos, por enquanto — a possibilidade de uma nova greve que poderia paralisar o Brasil.

Com a alta dos papéis, o Ibovespa seguiu pelo mesmo caminho com um avanço de 1,45% para 94.434,15 pontos, no início da tarde desta terça-feira (16).

“O governo mostrou que tem bom trâmite com lideranças da categoria, e o mercado viu isso como algo positivo”, diz Pablo Spyer, diretor da Mirae Asset.

É bom lembrar que, no ano passado, uma greve dos caminhoneiros paralisou o país por 10 dias e os efeitos para a economia ultrapassaram 15 bilhões de reais, de acordo com estimativas da época do Ministério da Fazenda, e puxaram para baixo o Produto Interno Bruto (PIB) de 2018.

Entre as medidas para aprimorar o trabalho da categoria, estão a abertura de uma linha de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para caminhoneiros autônomos no valor de 500 mil reais e o investimento de 2 bilhões de reais em rodovias.

“Isso dá indícios de que a reforma da Previdência vai seguir seu trâmite sem problemas”, acrescenta Spyer.