Ações da Nintendo disparam após anúncio de nova versão do Switch

Tóquio — As ações da Nintendo subiram mais de 4% nesta quinta-feira, depois que a companhia anunciou o lançamento em breve do Nintendo Switch Lite, uma versão exclusivamente portátil e mais barata do console Switch.

A empresa disse que o novo aparelho será lançado em 20 de setembro a um preço sugerido de 199,99 dólares comparado aos 299 dólares do Switch.

As ações da Nintendo subiram no início deste ano após reportagens especularem sobre uma versão de baixo custo do Switch, apenas para recuarem depois que a empresa minimizou as expectativas nos últimos meses. “Uma versão mais barata deve estimular a demanda”, disse o analista Atul Goyal, da Jefferies, em uma nota aos clientes.

O analista disse que o novo dispositivo tem como público alvo os 75 milhões de proprietários do console portátil Nintendo 3DS e que “esta versão mais barata deve pôr mais lenha na fogueira, já que esse preço atinge diretamente estes proprietários”.