Ações da Netflix caem diante de queda no número de usuários ativos

São Paulo – As ações da Netflix caíam nesta sexta-feira, 03, após o Business Insider informar que os usuários ativos diários do serviço de streaming caíram 3% no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior, citando dados da SimilarWeb.

O Goldman Sachs disse em dezembro que o consenso da estimativa para o crescimento do número de assinantes e outros dados financeiros da empresa para 2020 era muito baixo.

Os papéis do serviço de streaming acumularam alta de cerca de 20,5% em 2019.

Às 15h19 (horário de Brasília), a ação da empresa negociada na Nasdaq tinha queda de 0,5%, após ter chegado a cair 2%.