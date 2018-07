Ações da Netflix caem com crescimento de assinantes abaixo do esperado

O crescimento do número de assinantes da Netflix ficou abaixo das expectativas de Wall Street, o que fez as ações da companhia despencarem 14 por cento por temores de que a expansão da empresa esteja desacelerando.

A companhia adicionou 5,2 milhões de usuários de abril à junho, 1 milhão a menos do que as previsões de analistas apuradas pela Thomson Reuters I/B/E/S. O crescimento abaixo do esperado ocorreu apesar da Netflix ter adicionado novo conteúdo como “Lost in Space” e novos episódios da série da Marvel, “Jessica Jones” e de “13 Reasons Why”.

“Nós tivemos um segundo trimestre forte, mas não estrelar”, disse a Netflix em carta trimestral aos acionistas.

A Netflix disse que “superestimou” as flutuações trimestrais no ritmo de novos clientes. A empresa destacou que subestimou os assinantes por sete dos últimos 10 trimestres.

Antes do relatório de resultados, as ações da Netflix estavam subindo e tendo a segunda melhor performance no índice S&P 500. Em negociações pós-fechamento nesta segunda-feira, as ações da Netflix recuaram 14 por cento, para 343,60 dólares, perdendo 24,2 bilhões de dólares valor de mercado.

“Os investidores estão devastados pela projeção do segundo trimestre da Netflix. Agora as projeções futuras são suspeitas e isso dizima o valor da empresa”, disse Eric Shiffer, presidente-executivo da Patriarch.

A Netflix acrescentou 670 mil assinantes nos Estados Unidos, bem abaixo das estimativas de analistas de 1,19 milhão, de acordo com o Thomson Reuters I/B/E/S. A empresa ganhou 4,47 milhões de novos assinantes internacionalmente, enquanto os analistas esperavam 4,97 milhões.