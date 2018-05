Ações da Logitech alcançam 10 anos de alta após forte quarto trimestre

As ações da Logitech foram as maiores ganhadoras na Europa nesta quinta-feira, após fabricantes de periféricos para computadores e de alto-falantes reportarem vendas e lucro melhores do que o esperado e seu presidente-executivo dizer que pode manter a dinâmica ascendente.

As ações da empresa suíça-americana subiram 10,5 por cento, para o pico em uma década, depois de divulgar suas melhores vendas anuais, impulsionadas pelas vendas em alta de teclados rápidos, mouses e fones de ouvido usados ​​por gamers online.

O forte crescimento dos dispositivos de colaboração em vídeo e a revitalização na demanda por acessórios para computadores dois em uma (tablet e notebook) também ajudaram a Logitech a reduzir seu declínio nos negócios de alto-falantes sem fio durante os três meses encerrados em 31 de março.

O presidente-executivo da empresa, Bracken Darrell, disse que a melhora reflete investimentos em inovação e design.

“Tivemos cinco anos de crescimento, sendo dois anos de dois dígitos e estou muito otimista”, disse Darrell à Reuters.

Ele destacou o crescimento contínuo em categorias como videoconferência e segmentos de jogos, onde teclados e mouses ultrarrápidos são populares entre fãs de jogos como League of Legends.