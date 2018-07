Ações da Juventus disparam após rumores sobre contratação de CR7

Roma- As ações da Juventus cotadas na Bolsa de Milão dispararam nesta quarta-feira, com alta de 7,27%, valor verificado no fechamento da Bolsa de Milão, depois dos rumores sobre a possível contratação do atacante português Cristiano Ronaldo pelo clube de Turim.

O dia anterior já havia mostrado uma notável alta nas ações do clube, que subiram 3,2%, o melhor resultado da Juventus nos últimos quatro meses. Pela manhã (de Brasília), a marca alcançada foi de 5,89%.

De acordo com os analistas, esses resultados se devem às especulações de mercado que circulam desde ontem nos jornais pelo mundo todo sobre o futuro de Cristiano Ronaldo, que pode deixar o Real Madrid e assinar um contrato de quatro anos com a Juventus.

Rumores indicam que o clube italiano está disposto a pagar 100 milhões de euros (R$ 453 milhões) ao Real Madrid para contratar CR7, que ganharia um salário anual líquido de 30 milhões de euros (R$ 136 milhões).

Os jornais esportivos italianos publicaram nesta quarta-feira que a possível operação é tratada como um “sonho” ou “tentação”, e debatem sobre o plano econômico que a Juventus deverá preparar para compensar o investimento.

Com “Cristiano Ronaldo a um passo da Juventus” estampado na capa, o jornal de Turim “Tuttosport” foi o mais taxativo sobre a transferência, a qual considera a “contratação do século”.