Ações da Intel caem com preocupações com segurança de chips

As ações da Intel chegaram a cair 5% nesta quinta-feira, marcando a maior queda diária em mais de um ano, um dia após pesquisadores terem dito que celulares e computadores que usam seus chips estão vulneráveis ​​a invasões de hackers.

Os papéis da empresa foram negociados a 43 dólares no início do pregão, após fecharem com recuo de 3,4% na quarta-feira. Às 15h25 (horário de Brasília) os papéis operavam em queda de 2,75%, a 44 dólares.

Pesquisadores de segurança revelaram na quarta-feira um conjunto de falhas que, segundo disseram, podem permitir que hackers roubem informações confidenciais de quase todos os dispositivos que usam chips da Intel, da Advanced Micro Devices e da ARM Holdings.

A Intel disse que começou oferecer atualizações de software e firmware para sanar os problemas de segurança, os quais alega não devem causar impacto financeiro ou na participação de mercado.

A fabricante de chips disse que o problema não era uma falha de design, mas demanda dos usuários algumas medidas, como a atualização do sistema operacional. “Acreditamos que o impacto para as finanças e participação de mercado da Intel a longo prazo é mínimo”, disse em nota o analista da Instinet, Romit Shah.

Os analistas da Evercore concordaram com Shah e disseram que não esperam um impacto significativo, já que a Intel já forneceu atualizações para várias falhas sem causar repercussões financeiras.

Os analistas do Morgan Stanley disseram que as preocupações com a perda de desempenho dos chips devido às falhas foram exageradas. “Nós vemos isso como uma questão de relações públicas, e não uma questão de negócios”, escreveram os analistas em nota.