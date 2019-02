HRT dispara 20% com anúncio de parceria com Petrobras

São Paulo – As ações da HRT participações em Petróleo (HRTP3) estão em forte alta após a empresa anunciar que sua subsidiária HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda, a Petrobras e a TNK-Brasil Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural firmaram um protocolo de intenções para a monetização do gás da Bacia do Solimões. Na máxima do dia, os papéis chegaram a subir 19,28%, negociados a 5,32 reais.

A HRT é operadora de 21 blocos na Bacia do Solimões, em parceria com a TNK-Brasil, subsidiária da TNK-BP, que é uma joint venture russa formada entre a BP e o consórcio AAR.

De acordo com o comunicado, o objetivo do protocolo é integrar esforços para avaliar a viabilidade técnica, econômica, ambiental, financeira, jurídica, regulatória e tributária para a implementação da monetização do gás natural vinculado às concessões em áreas contíguas ao Campo de Juruá. O protocolo prevê a elaboração de um plano de trabalho, em até 30 dias, que definirá atividades e cronogramas referentes ao projeto.

Ainda segundo os termos do protocolo, não existe a obrigatoriedade de que, ao final dos estudos, sejam firmados acordos comerciais ou operacionais vinculados aos seus resultados.

Dos nove poços perfurados nos últimos 14 meses na Bacia do Solimões, um estava seco e seis tinham gás. O último, descoberto em setembro, tem capacidade para produzir 3 milhões de metros cúbicos do combustível por dia – é 10% do que o Brasil exporta diariamente da Bolívia. A insegurança gerada pela dificuldade em monetizar o combustível motivou a desconfiança dos investidores.

Um pouco antes, ainda em setembro, a Chariot Oil & Gas, parceira da Petrobras num bloco na Namíbia, anunciou ter perfurado um poço seco a 150 quilômetros da área da HRT. A notícia bastou para que os papéis da empresa caíssem 12% em um só dia. No ano, as ações da empresa acumulam queda de aproximadamente 60,74%– ante os 4,24% positivos do Ibovespa.