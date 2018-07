Ações da Embraer têm forte alta em meio a negociações com a Boeing

As ações da Embraer na Bolsa de São Paulo operavam em forte alta nesta quarta-feira (4) pelo segundo dia consecutivo, diante da iminência de um acordo de associação com a americana Boeing.

Por volta das 12h30, os papéis da Embraer ON subiam 4,77%, após atingir alta de 6%, enquanto o índice Ibovespa subia 0,25%.

No dia anterior, as ações do grupo de São José dos Campos ganharam 5,10%.

De acordo com o jornal “Folha de S. Paulo”, o governo brasileiro deu seu aval para a continuação das negociações para alcançar um acordo com a Boeing e, nos próximos dias, os dois grupos podem anunciar um “memorando de entendimento”.

Segundo o veículo, os dois grupos criarão uma terceira empresa, controlada em 80% pela Boeing, e em 20%, pela Embraer.

A Embraer é um grupo privatizado desde 1994, mas o governo mantém uma “golden share” que lhe dá poder de decisão sobre questões estratégicas.

O jornal “Valor Econômico” anunciou na segunda-feira que, para dissipar o risco de bloqueio político ao acordo, a Embraer formará outra estrutura para manter exclusivamente sob seu controle a produção aeronáutica militar.

A Embraer é a terceira construtora aeronáutica mundial, com um faturamento de cerca de 6 bilhões de dólares e 16.000 funcionários.

A Boeing, gigante aeroespacial americana, informou lucro de US$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre, 56,9% a mais do que no mesmo período de 2017. A receita subiu 6,5% para 23,4 bilhões no período.