Ações da Embraer têm 2° dia de forte alta com rumor de venda

São Paulo — As ações da Embraer voltaram a subir nesta sexta-feira, após dispararem 22,5% na última sessão.

No começo da manhã, os ativos chegaram a passar por um movimento de correção e recuaram quase 5%. A baixa, no entanto, durou pouco. Por volta das 15h30, os papéis tinham ganhos de 2,7%, a 20,76 reais.

Ontem, a fabricante brasileira de aeronaves anunciou que estuda junto com a norte-americana Boeing uma possível combinação de negócios. A informação foi adiantada pelo Wall Street Journal.

“Qualquer transação estaria sujeita à aprovação do governo brasileiro e agências reguladoras do Brasil, bem como dos respectivos conselhos e dos acionistas da Embraer”, disse a empresa em fato relevante.

Após a divulgação, os papéis da Embraer chegaram a subir 40%. Devido à alta volatilidade, as negociações foram suspensas na bolsa paulista pelo menos duas vezes.

Apesar da intenção das companhias, o presidente Michel Temer descartou a possibilidade de a Embraer ter seu controle vendido.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Temer afirmou em reunião com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e com o comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro Nivaldo Rossato: “No meu governo a Embraer jamais será vendida”.

O presidente, no entanto, teria dado aval para qualquer negociação que não envolva a perda do controle nacional.

O governo brasileiro tem uma golden share na Embraer que lhe dá poder de veto a uma eventual troca de controle acionário da companhia. As golden shares são ações de classe especiais presentes em empresas estatais ou de capital misto que ficam nas mãos do Estado.